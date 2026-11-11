Luật sư cho rằng, phiên đấu giá đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình có lô được trả giá 1,468 tỷ đồng/m², cần xác minh những người trả giá cao bất thường có thực sự nhầm lẫn hay cố ý đưa ra mức "trên trời" nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất thuộc xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình).

Trong tổng số 70 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá, có 68 lô đủ điều kiện, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

Kết quả, trong số 68 lô đã tổ chức bán hồ sơ đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá là 1.498,738 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá ở mức cao bất thường, với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 1.447 tỷ đồng. Trong khi đó, 27 lô còn lại dự kiến thu về 50,896 tỷ đồng.

Sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã có đơn đề nghị UBND xã và đơn vị tổ chức đấu giá giải quyết việc nhầm lẫn khi ghi mức giá trả trên mỗi mét vuông với số tiền trả cho cả lô đất. Những người này mong muốn được hoàn trả tiền đặt trước đối với các lô đất đã tham gia đấu giá tại phiên đấu giá ngày 7/11.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của một số khách hàng, UBND xã Lý Nhân đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá rà soát toàn bộ quy trình tổ chức phiên đấu giá, kiểm tra các hồ sơ, văn bản liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân; đồng thời, xã gửi báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh hướng giải quyết.

Cần đối chiếu phiếu trả giá với quy chế đấu giá

Liên quan phiên đấu giá ngày 7/11 tại xã Lý Nhân, 11 lô đất có mức giá trúng lên tới 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, cần nhìn nhận vụ việc một cách khách quan, thận trọng nhưng không được xem nhẹ những dấu hiệu bất thường.

"Vấn đề cốt lõi cần làm rõ là đây thực sự là sai sót trong nhận thức, thao tác khi trả giá hay là hành vi cố ý đưa ra mức giá phi thực tế nhằm đẩy giá đất lên cao, làm sai lệch kết quả đấu giá và gây nhiễu loạn thị trường bất động sản?", luật sư Cường nói.

Theo luật sư, nếu là nhầm lẫn thực sự thì cần xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến nhầm lẫn, trách nhiệm của các bên liên quan và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Ngược lại, nếu việc đưa ra mức giá cao bất thường được thực hiện có chủ đích, có sự tính toán, phối hợp hoặc thông đồng nhằm tạo mặt bằng giá ảo thì đây là vấn đề nghiêm trọng, không thể chỉ giải quyết bằng việc mất tiền đặt cọc.

Khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân

Luật sư cho rằng cơ quan chức năng không nên chỉ dừng lại ở việc mời những người trúng đấu giá lên làm việc và ghi nhận lời giải thích rằng họ nhầm lẫn, mà cần kiểm tra toàn diện diễn biến trước, trong và sau phiên đấu giá để đánh giá bản chất của hành vi.

Trước hết, cần xác định chính xác những người đưa ra mức giá bất thường, người đứng tên hồ sơ tham gia đấu giá, người trực tiếp ghi phiếu và người thực tế quyết định mức giá. Đồng thời, làm rõ 11 lô đất được trả giá cao bất thường thuộc về bao nhiêu người, mỗi người trả giá bao nhiêu lô.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là kinh nghiệm tham gia đấu giá của những người này. Theo luật sư, việc xác minh họ đã từng tham gia những phiên đấu giá nào, có từng trúng đấu giá, thực hiện nghĩa vụ tài chính hay bỏ cọc, hoặc họ có phải là những nhà đầu tư bất động sản thường xuyên tham gia đấu giá không sẽ giúp đánh giá tính hợp lý trong lời giải thích nhầm lẫn.

“Một người lần đầu tham gia đấu giá, chưa hiểu rõ cách thức ghi giá có thể mắc sai sót. Ngược lại, nếu những người có kinh nghiệm nhiều năm, từng tham gia nhiều cuộc đấu giá, đã được phổ biến quy chế và được hướng dẫn rõ ràng về đơn vị tính giá nhưng vẫn đồng loạt đưa ra mức giá cao bất thường thì cần phải kiểm tra kỹ hơn”, luật sư Cường phân tích.

Bên cạnh đó, theo luật sư, cần xác minh mối quan hệ giữa những người tham gia đấu giá để xác định có sự bàn bạc, phối hợp hay thông đồng hay không. Đồng thời, cần kiểm tra năng lực tài chính và mục đích thực sự của những người tham gia. Nếu thực sự có nhu cầu đầu tư và có năng lực tài chính thì cần xem xét cơ sở kinh tế nào khiến họ chấp nhận mức giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá khởi điểm. Nếu không có nhu cầu nhận chuyển nhượng, không có khả năng thanh toán nhưng vẫn cố tình trả giá rất cao thì cần làm rõ mục đích của hành vi.

Ngoài các yếu tố trên, hồ sơ và quy trình tổ chức đấu giá cũng cần được kiểm tra. Trong đó, cần thu thập bản gốc các phiếu trả giá, hồ sơ đăng ký, quy chế đấu giá, tài liệu phổ biến quy chế, biên bản cuộc đấu giá, dữ liệu ghi âm, ghi hình nếu có và lời khai của những người trực tiếp tham gia.

Đặc biệt, cần đối chiếu nội dung giá ghi bằng số và bằng chữ, đơn vị tính, diện tích từng thửa đất, bước giá và cách thức công bố kết quả để xác định người tham gia đã được hướng dẫn đầy đủ, thống nhất hay chưa, đấu giá viên có thực hiện đúng trình tự hay không.

Tiền đặt trước sẽ được xem xét thế nào?

Phân tích về trách nhiệm pháp lý trong vấn đề đấu giá đất nói chung, TS.LS Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật không cấm người tham gia đấu giá trả giá cao. Tuy nhiên, quyền trả giá phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trung thực, tuân thủ quy chế và không được lợi dụng hoạt động đấu giá để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân có vị trí cạnh khu dân cư và đất nông nghiệp.

Điều 9 Luật Đấu giá tài sản quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá.

Theo Điều 48 Luật Đấu giá tài sản, người trúng đấu giá có nghĩa vụ ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản và thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản theo quy định. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Theo khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá, tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế thông báo để cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Nếu đã nộp nhiều hơn số tiền đặt cọc thì được hoàn trả phần chênh lệch theo quy định.

“Tôi cho rằng việc mất tiền đặt cọc là hậu quả pháp lý trước mắt đối với người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mất tiền đặt cọc không đồng nghĩa với việc người vi phạm đương nhiên được miễn mọi trách nhiệm pháp lý khác. Nếu có căn cứ xác định hành vi cố ý thông đồng nâng giá, phá hoại hoạt động đấu giá hoặc gây thiệt hại cho các chủ thể khác thì vẫn phải xem xét trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tương ứng”, luật sư Cường nói về trách nhiệm nói chung theo quy định pháp luật.