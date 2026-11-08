Một phiên đấu quyền sử dụng đất ở đối với 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình xuất hiện 11 lô được trả giá bất thường từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Tối 8/11, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá xác minh việc 11 lô đất được trả giá bất thường từ 850 triệu đồng - 1,468 tỷ đồng/m² tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Lý Nhân ngày 7/11. Ảnh: Đ.H

Trước đó, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Các lô đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5m². Tổng giá trị khởi điểm của 70 lô đất đấu giá là 72,9 tỷ đồng. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất được xác định là người trúng đấu giá.

Theo quy chế, bước giá tại vòng 1 là 3 triệu đồng/m², từ vòng 2 trở đi là 1 triệu đồng/m². Tiền đặt trước dao động từ 249-576 triệu đồng/hồ sơ. Một cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu nhiều lô đất nhưng phải nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tương ứng với số lô tham gia.

Nhiều lô đất được trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá. Ảnh: Đ.H

Phiên đấu giá có sự tham gia của 73 người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đấu giá xuất hiện 11 lô đất được trả giá bất thường, với mức từ 850 triệu đồng - 1,468 tỷ đồng/m².

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK-015, diện tích 120m², có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m2, tiền đặt trước gần 331 triệu đồng, được trả giá lên tới 1,468 tỷ đồng/m².

Việc một số người tham gia trả giá cao bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tài sản (UBND xã Lý Nhân) và những khách hàng có nhu cầu mua đất thực sự.

Lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết thêm, trước khi tổ chức phiên đấu giá, địa phương khảo sát giá các lô đất tại khu vực này ở mức khoảng 17-20 triệu đồng/m².