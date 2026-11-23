Kết quả giám định đã xác định được chiếc trống đồng do ba trẻ chăn trâu phát hiện cách đây 32 năm. Tuy nhiên, việc ghi nhận công lao và giải quyết quyền lợi cho những người tìm thấy hiện vật cần được xem xét trên cơ sở pháp luật tại từng thời điểm.

Mới đây, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định, xác định chiếc trống đồng mang số đăng ký 2958/KL381 đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình chính là hiện vật do anh Quách Văn Quỳnh cùng 2 người bạn phát hiện ngày 16/5/1994.

Sau 32 năm, kết quả giám định đã làm sáng tỏ một vấn đề quan trọng về nguồn gốc hiện vật. Song, quá trình tiếp nhận, bàn giao chiếc trống vẫn còn những khoảng trống về hồ sơ cần được làm rõ.

Chiếc trống đồng được phát hiện 32 năm về trước.

Theo thông tin đã công bố, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tiếp nhận chiếc trống từ Công an huyện Nho Quan (cũ) vào năm 1998. Các tài liệu liên quan đến quá trình tiếp nhận, bàn giao hiện vật hiện không còn được lưu giữ đầy đủ.

Từ góc độ pháp lý, kết quả giám định là căn cứ quan trọng để tiếp tục xác minh quá trình phát hiện, giao nộp hiện vật và xem xét quyền lợi của những người có công. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc xác nhận nguồn gốc chiếc trống với việc xác định chế độ, chính sách mà người phát hiện có thể được hưởng.

Năm 1994 đã có quy định khen thưởng người có công phát hiện

Một vấn đề cần làm rõ là tại thời điểm 3 em nhỏ phát hiện chiếc trống, pháp luật đã có quy định về việc ghi nhận, khen thưởng người có công hay chưa? Câu trả lời là "có"!

Điều 25 Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh năm 1984 đã quy định việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có công phát hiện, nghiên cứu, góp phần làm phong phú kho tàng di tích lịch sử, văn hóa.

Cụ thể hơn, Điều 16 Nghị định 288-HĐBT ngày 31/12/1985 quy định tập thể, cá nhân có công phát hiện hoặc nghiên cứu khoa học làm phong phú kho tàng di tích lịch sử, văn hóa, hoặc có thành tích bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa cho Nhà nước được khen thưởng thích đáng.

Như vậy, tại thời điểm chiếc trống được phát hiện năm 1994, pháp luật đã có cơ sở để xem xét việc khen thưởng người có công. Việc có đủ điều kiện áp dụng những quy định này hay không cần được đối chiếu với tính chất hiện vật, quá trình phát hiện, giao nộp và hồ sơ cụ thể.

Cũng cần lưu ý, Luật Di sản văn hóa năm 2001 đến ngày 1/1/2002 mới có hiệu lực, sau cả thời điểm phát hiện chiếc trống năm 1994 và thời điểm bảo tàng tiếp nhận năm 1998.

Trong khi đó, pháp luật hiện hành quy định cụ thể hơn về quyền lợi của người phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật.

Điểm c khoản 3 Điều 45 Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật được bồi hoàn chi phí phát hiện, bảo quản, được khen thưởng và được thưởng một khoản tiền theo quy định pháp luật.

Điều 37 Nghị định 308/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/1/2026, tiếp tục quy định về việc xử lý hiện vật, đề xuất khen thưởng, bồi hoàn chi phí và chi tiền thưởng.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên lấy các quy định hiện hành để tính chế độ cho một sự kiện xảy ra từ năm 1994.

Khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 xác định nguyên tắc áp dụng văn bản đối với hành vi, sự kiện xảy ra trong thời gian văn bản có hiệu lực, trừ trường hợp có quy định hiệu lực trở về trước.

Điều 95 Luật Di sản văn hóa hiện hành cũng không có quy định chuyển tiếp riêng về tiền thưởng đối với trường hợp phát hiện, giao nộp cổ vật từ năm 1994.

Bởi vậy, việc xác định chế độ áp dụng phải căn cứ vào thời điểm phát sinh quyền, quá trình giải quyết trước đây và các quy định pháp luật tương ứng. Kết luận giám định năm 2026 có giá trị xác nhận hiện vật nhưng không đương nhiên làm thay đổi thời điểm xảy ra sự kiện phát hiện chiếc trống.

Người phát hiện có còn được xem xét tiền thưởng?

Đây có lẽ là vấn đề được những người phát hiện chiếc trống quan tâm nhất. Chỉ riêng việc đã trải qua 32 năm chưa đủ cơ sở để kết luận người dân không còn quyền được xem xét chế độ, chính sách.

Chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng chính là chiếc trống đồng được anh Quách Văn Quỳnh cùng bạn phát hiện 32 năm trước.

Muốn xác định một yêu cầu đã hết thời hiệu hoặc quá thời hạn giải quyết, trước hết phải chỉ rõ quy định pháp luật áp dụng, thời điểm bắt đầu tính và các tình tiết liên quan.

Đồng thời, cần phân biệt việc ghi nhận công lao, khen thưởng, bồi hoàn chi phí phát hiện, bảo quản và chi tiền thưởng. Đây là những nội dung có điều kiện, căn cứ giải quyết không hoàn toàn giống nhau.

Đối với tiền thưởng, Điều 94 Nghị định 77/2025/NĐ-CP quy định cách tính theo từng phần giá trị tài sản đối với trường hợp ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp di vật, cổ vật thuộc nhóm tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp hoặc chìm đắm.

Tuy nhiên, để xác định quy định này có thể áp dụng trong vụ việc hay không, cần làm rõ tình trạng thực tế của chiếc trống khi được phát hiện trong hang nước, hồ sơ xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với hiện vật, quá trình xử lý tài sản và các điều khoản chuyển tiếp liên quan.

Đặc biệt, Điều 104 Nghị định 77/2025/NĐ-CP có quy định chuyển tiếp đối với những trường hợp tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân trước thời điểm nghị định có hiệu lực. Cơ quan giải quyết cần kiểm tra hồ sơ cụ thể để xác định vụ việc có thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này hay không.

Một vấn đề khác là kết luận giám định vừa được công bố nhằm xác định sự trùng khớp giữa chiếc trống hiện lưu giữ tại bảo tàng và hình ảnh do người dân cung cấp. Kết quả đó không đồng nghĩa với việc đã xác định được giá trị hiện vật làm căn cứ tính tiền thưởng.

Nếu vụ việc đủ điều kiện áp dụng chế độ thưởng theo giá trị tài sản, việc xác định giá trị phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Do đó, ở thời điểm hiện nay, chưa thể khẳng định 3 người phát hiện sẽ được nhận một khoản tiền cụ thể nhưng cũng không nên kết luận họ không còn cơ hội được xem xét quyền lợi chỉ vì sự việc đã xảy ra quá lâu.