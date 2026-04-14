Ngày 14/4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (Công ty ESVN) đã thống nhất quy trình thu hồi, đổi sách và phương án khắc phục sự cố.

Theo Công ty ESVN, trong quá trình biên soạn ấn phẩm (phát hành năm 2022), đơn vị cùng Nhà xuất bản Đại học Huế đã đưa vào một đường dẫn tham khảo phục vụ học tập.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong việc quản lý thời hạn tên miền, địa chỉ này đã bị tổ chức nước ngoài mua lại và đăng tải nội dung không phù hợp, ngoài khả năng kiểm soát. Sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục, tác động đến tâm lý học sinh, phụ huynh và người sử dụng. Đơn vị này đồng thời gửi lời xin lỗi.

Bìa cuốn sách có chứa đường link trang web có nội dung không phù hợp. Ảnh: N. Vương

Để khắc phục sự cố, từ ngày 9/4 đến 19/4/2026, Công ty ESVN triển khai thu hồi và đổi sách trên toàn quốc. Các nhà phân phối được yêu cầu dừng phát hành, phối hợp thu hồi toàn bộ sách đã bán ra thị trường.

Đối với các trường học, ESVN đề nghị thông báo đến phụ huynh, học sinh và hỗ trợ kiểm kê để tổ chức đổi sách trực tiếp tại trường. Phụ huynh cũng có thể liên hệ trực tiếp với công ty để được hỗ trợ đổi sách.

Công ty cam kết đổi mới 1/1 cho người sử dụng, với phiên bản đã được rà soát, loại bỏ toàn bộ liên kết độc hại, bảo đảm an toàn mà không ảnh hưởng nội dung học tập.

ESVN cho biết sẽ triển khai quy trình thu hồi và đổi sách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ nhanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng phát sinh; đồng thời rà soát toàn diện quy trình biên soạn, kiểm soát chặt chẽ các học liệu điện tử nhằm phòng ngừa rủi ro, tránh tái diễn sự cố tương tự.

Hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Huế và ESVN đã báo cáo vụ việc đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và cơ quan công an liên quan, đồng thời đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn, lọc tên miền độc hại trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 9/4, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh phản ánh cuốn vở bài tập Tin học lớp 3 chứa liên kết dẫn tới trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.