Ngày 13/4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục sự cố liên quan đến “Vở bài tập Tin học lớp 3” chứa đường link không an toàn.

Bìa cuốn sách có đường link trang web có nội dung không phù hợp. Ảnh: N. Vương

Cụ thể, Nhà xuất bản đã ban hành quyết định thu hồi xuất bản phẩm này theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đơn vị liên kết dừng phát hành từ ngày 9/4. Các bên liên quan đang rà soát, thống kê và phối hợp với hệ thống phát hành để thu hồi toàn bộ số sách đã đưa ra thị trường, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Đối với các cơ sở giáo dục, Nhà xuất bản khuyến cáo ngừng truy cập đường link in trong sách, tạm dừng sử dụng các nội dung liên quan trong giảng dạy và học tập. Đơn vị này cũng đề nghị các trường chủ động thông báo đến giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng thời, Nhà xuất bản và đơn vị liên kết xây dựng phương án thu hồi, đổi trả hoặc hoàn tiền cho người mua sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng và các đơn vị phát hành.

Trước đó, sau khi phát hiện vụ việc, Nhà xuất bản đã báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng. Trong đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để xử lý.

Về lâu dài, Nhà xuất bản cho biết sẽ rà soát toàn diện nội dung các ấn phẩm, đặc biệt là học liệu điện tử; xây dựng phương án chỉnh sửa hoặc loại bỏ các đường link không còn phù hợp. Tăng cường quy trình kiểm soát nội dung, chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất bản, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trước đó, ngày 9/4, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh phản ánh cuốn vở bài tập Tin học lớp 3 nêu trên chứa liên kết dẫn người truy cập tới trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.