Theo đó, vụ việc khiến tài xế xe khách tử vong, 6 người bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, những nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, sau đó một số người được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.Hào

Danh sách 6 nạn nhân bị thương gồm:

Nạn nhân T.T.T. (53 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) bị đa chấn thương. Sau khi được xử lý ban đầu, bệnh nhân xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nạn nhân N.T.V.H. (18 tuổi, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh; là phụ xe khách) bị dập nát đùi trái. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt đùi trái cho bệnh nhân.

Nạn nhân T.T.T. (62 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương đòn phải. Sau khi thăm khám, bệnh nhân không nhập viện và xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nạn nhân D.T.C. (65 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) bị vết thương vùng trán, cần theo dõi chấn thương sọ não. Nạn nhân đang được điều trị chuyên khoa răng - hàm - mặt.

Nạn nhân T.T.B. (72 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) bị chấn thương cột sống thắt lưng, cần theo dõi chấn thương sọ não. Bệnh nhân đã xin về Hà Nội điều trị.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái L.N.M.K. (7 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội). Cháu bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn trái. Gia đình đã xin chuyển bệnh nhi ra Hà Nội điều trị.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong. Ảnh: A.Hào

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, những hành khách bị thương được xác định cư trú ở Hà Nội. Những người này thuê xe khách đi du lịch. Khi xe đang trên đường trở về thì gặp tai nạn nghiêm trọng.

Khoảng 19h50 ngày 21/6, tại Km557+200 tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe khách do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú tại phường Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển và xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.