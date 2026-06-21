Ngày 21/6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Quới, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h53 ngày 20/6, anh Nguyễn Hữu T. (22 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) điều khiển xe máy chở chị Hồ Ngọc A.V. (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long.

Khi đến điểm giao có đèn giao thông trên địa bàn xã Phú Quới, anh T. dừng xe chờ đèn đỏ. Bất ngờ, xe của anh T. bị ô tô do Nguyễn Văn Hận (24 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) chạy cùng chiều tông vào từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến chị V. tử vong tại chỗ; anh T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng nay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.