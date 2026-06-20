Chiều 20/6, ông Nguyễn Văn Ty, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận với PV VietNamNet trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở gỗ dăm và ô tô 7 chỗ, khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 20/6, anh Nguyễn Văn Châu (SN 1986, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo biển số 86C-184.xx kéo theo rơ-moóc 72R-032.xx, chở gỗ dăm lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng từ phường La Gi đi xã Bình Châu, TPHCM.

Khi đến Km71+200, đoạn qua thôn 4, xã Sơn Mỹ, tại khu vực khúc cua xuống dốc, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo mất lái, lật chắn ngang mặt đường. Tài xế Châu bị mắc kẹt chân trong cabin, trong khi hai người trên ô tô 7 chỗ bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tài xế xe đầu kéo bị thương ở chân, được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội cứu thương 0 đồng tại địa phương đã hỗ trợ đưa cả 3 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.

Tại hiện trường, lượng lớn gỗ dăm trên rơ-moóc đổ tràn xuống mặt đường. Chiếc ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng sau cú va chạm.

Xe đầu kéo lật chắn ngang đường, lượng lớn gỗ dăm trên rơ moóc đổ tràn xuống mặt đường. Ảnh: NDCC

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 55 qua khu vực bị ùn tắc theo cả hai chiều. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu hoặc lưu thông qua các tuyến đường nhánh để tiếp tục hành trình.

Xe ô tô hư hỏng, biến dạng phần đầu. Ảnh: NDCC

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Mỹ phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Giao thông qua khu vực bị ùn tắc theo cả hai hướng, các phương tiện buộc phải quay đầu. Ảnh: NDCC

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường, đưa xe đầu kéo ra khỏi vị trí gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.