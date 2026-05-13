Phường Diên Hồng cùng các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra rạng sáng 12/5 tại căn nhà số 4/4 đường Tuệ Tĩnh.

Nhà trọ 4/4 đường Tuệ Tĩnh, nơi anh Sang bị đánh dẫn đến tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 12/5, anh Bùi Minh Sang (SN 2009, trú làng Mèo, xã Ia Grai) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn đến dãy phòng trọ tại số 4/4 đường Tuệ Tĩnh, tổ 6, Phường Diên Hồng để tìm một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch).

Trong lúc Sang đang gõ cửa phòng trọ, khoảng 3-4 thanh niên từ trong dãy trọ đi ra rồi dùng tay, chân đánh vào người nạn nhân khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo của phường Diên Hồng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết bệnh nhân Bùi Minh Sang nhập viện lúc 3h24 cùng ngày trong tình trạng ngưng tuần hoàn, hô hấp; đồng tử hai bên giãn, tím tái toàn thân và có vết xây xát ở vùng gối trái. Đến khoảng 10h ngày 12/5, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện, Công an phường Diên Hồng đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.