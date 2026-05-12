Ngày 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An xác nhận Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân tử vong do suy đa tạng diễn tiến nặng.

Phú là nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi gây rúng động dư luận ở Tây Ninh thời gian qua.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Phú để điều tra về hành vi “Giết người”. Tuy nhiên, sau khi bị khống chế, nhận thấy sức khỏe đối tượng có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã đưa Phú đến cơ sở y tế điều trị dưới sự giám sát đặc biệt.



Hiện trường vụ án. Ảnh: MĐ

Như đã thông tin, khoảng 12h ngày 3/5, tại căn nhà cấp 4 nằm biệt lập ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Nguyễn Tấn Phú được cho là đã dùng dao tấn công khiến vợ là chị Đ.T.T. cùng con trai mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú khi chạy vào can ngăn cũng bị chém trọng thương và phải nhập viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, Phú làm nghề thợ bạc, sống hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự và được nhận xét là rất thương yêu vợ con.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng nặng. Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ năng lực hành vi của Phú tại thời điểm xảy ra sự việc.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng. Cha mẹ của nghi phạm cũng đã xuất viện để phối hợp cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết liên quan vụ án.