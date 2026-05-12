Tối 11/5, người dân bản Yên Hợp cùng chính quyền địa phương phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương nghi do ngoại lực tác động.

Theo người dân, khu vực hiện trường có nhiều vết máu. Căn nhà sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ khám nghiệm.

Thời điểm vụ việc được phát hiện, ông Đinh Xuân T. (SN 1997), chồng cũ của nạn nhân, không có mặt tại địa phương. Theo người dân, cả hai vừa ly hôn sau thời gian xảy ra mâu thuẫn.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, tìm kiếm ông T. để phục vụ điều tra, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.