Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, ngày 21/4, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, cho biết, doanh nghiệp đang tích cực tham gia chuỗi cung ứng cho các dự án đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh vừa được khởi động.

Ông tiết lộ, tuần trước lãnh đạo tập đoàn đã trực tiếp làm việc tại nhà máy sản xuất ray. Toàn bộ đội ngũ khối thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy ray đang phấn đấu để đến quý II/2027 có thể cho ra sản phẩm ray đầu tiên.

Liên quan đến nguồn nguyên liệu, ông cho biết Hòa Phát hiện phải nhập khẩu trên 90% quặng sắt, trong khi nguồn trong nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

Đối với việc một số doanh nghiệp tư nhân trong nước bước vào ngành thép, ông Long cho rằng các doanh nghiệp đều có quyền tham gia nếu đủ điều kiện kinh doanh. “Hòa Phát tiếp nhận cạnh tranh sòng phẳng, song tập đoàn không chủ quan mà chủ động soi lại mình, tập trung chỉnh đốn, đầu tư có chiều sâu. Tuy nhiên, để cạnh tranh với Hòa Phát hơi khó đấy”, ông Long tự tin.

Chia sẻ về lĩnh vực bất động sản, lãnh đạo Hòa Phát cho biết tập đoàn đang nghiên cứu các dự án lớn, trong đó có tham gia vào phát triển trục đại lộ ven sông Hồng tại Hà Nội. Ông Long cũng nhấn mạnh đây là dự án có tầm nhìn dài hạn, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

“Nhìn các thành phố như Paris, Seoul hay Thượng Hải, trước đây khu vực ven sông cũng rất lộn xộn. Nhưng sau khi quy hoạch, diện mạo đô thị thay đổi hoàn toàn. Nếu làm được, ven sông Hồng sẽ rất đẹp với hàng loạt công viên chuyên đề”, lãnh đạo Hoà Phát nói. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất là việc di dời khoảng 200.000 dân cư, song nếu không làm được ở thời điểm này thì sau này sẽ càng khó.

Tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chiều 21/4, Tổng giám đốc Phạm Thị Hồng Vân cho biết sau khoảng 10 năm tham gia lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô và nâng vị thế trong ngành chăn nuôi.

Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% và vượt kế hoạch năm. Mảng chăn nuôi heo chiếm 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 37% so với năm 2025. Quý I/2026, HPA đạt hơn 1.813 tỷ đồng doanh thu và 345 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và hơn 34% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, kế hoạch năm 2026 được xây dựng thận trọng do các yếu tố như dịch bệnh, biến động địa chính trị và tính chu kỳ của ngành chăn nuôi, trong bối cảnh năm 2025 được đánh giá là mức cao.

Giai đoạn 2026–2030, HPA dự kiến nâng tổng đàn nái lên trên 30.000 con, sản lượng khoảng 900.000 heo thương phẩm mỗi năm, với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch xây dựng thêm nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 300.000 tấn/năm vào khoảng năm 2029, nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn/năm. Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu trên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng.