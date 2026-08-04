Giá trứng gà tăng trở lại

Chị Cẩm Thanh, tiểu thương kinh doanh trứng gia cầm tại chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM), cho biết, hơn một tháng nay giá trứng các loại đã bắt đầu tăng nhẹ, dao động từ 25.000-30.000 đồng/chục tùy kích cỡ, trứng gà ta 35.000 đồng/chục, trong khi trứng vịt đồng từ 30.000-35.000 đồng/chục.

“So với hồi đầu năm và gần nhất là tháng 5, giá trứng đã tăng 5.000-10.000 đồng/chục”, chị Thanh nói.

Trước đó, nửa đầu năm 2026 giá trứng gà bán lẻ tại TPHCM duy trì mức thấp, phổ biến từ 20.000-25.000 đồng/chục. Một số thời điểm, giá giảm còn 15.000-20.000 đồng/chục, thậm chí chỉ 30.000 đồng/3 chục quả đối với các điểm bán hàng rong.

Giá trứng tại chợ dân sinh ghi nhận đà tăng từ đầu tháng 7 tới nay. Ảnh: Thu Hà

Ghi nhận thị trường tại các chợ truyền thống khác như Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), chợ Bà Chiểu (phường Gia Định)... giá trứng đã tăng trở lại sau thời gian giảm sâu, đạt mức 30.000 đồng/chục đối với trứng gà công nghiệp loại 1 và 35.000 đồng/chục đối với trứng vịt loại 1.

Theo các tiểu thương, xét theo tính mùa vụ, đây là mức giá tương đối hợp lý cho người bán, người mua và người sản xuất.

Ở góc độ chăn nuôi trực tiếp, ông Nguyễn Văn Chiểu, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ tại Đồng Nai với sản lượng trung bình khoảng 40.000 trứng/ngày, xác nhận giá trứng bắt đầu nhích lên từ đầu tháng 7.

Hiện giá trứng loại 1 tại chuồng lên 1.900 đồng/quả, tăng khoảng 300 đồng/quả so với hồi đầu tháng 5 nhưng thấp hơn so với mốc 2.200 đồng/quả hồi cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Chiểu, giá trứng tại trại có thời điểm rớt rất sâu xuống, chỉ còn 1.200-1.300 đồng/quả khiến người chăn nuôi thua lỗ. Do đó, giá trứng gà tăng một tháng qua vẫn chỉ mang tính gỡ gạc nhỏ, chưa thể bù đắp được khoản lỗ lớn trước đó.

“Với mức giá này người chăn nuôi có lời chút đỉnh, khoảng 200 đồng/quả, song vẫn chưa đủ chi phí để bù đắp cho khoản lỗ hồi đầu năm. Nếu từ đây đến cuối năm giá trứng vẫn giữ được mốc 1.900-2.200 đồng/quả thì các hộ chăn nuôi mới dám nghĩ tới lợi nhuận”, ông Chiểu chia sẻ.

Giá trứng tăng, người nuôi vẫn chưa hết lỗ

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhìn nhận, giá trứng gà công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi trở lại, từ mốc trung bình khoảng 1.000 đồng/quả lên 1.400-1.500 đồng/quả.

Mức tăng 40-50% này giúp người chăn nuôi vơi bớt áp lực tài chính trong nửa đầu năm 2026 và từng bước phục hồi sản xuất.

Giá trứng được dự báo tăng khi cung - cầu trong nước dần cân bằng. Ảnh: Chí Thiện

Ông Đoán lý giải nguyên nhân chính đẩy giá trứng tăng là do sự điều chỉnh cung - cầu của ngành. Vị này cho hay, giai đoạn 2024-2025, ngành trứng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng đẩy giá trứng lên cao.

Tuy nhiên sang năm 2026, thị trường Campuchia dần chủ động hơn về nguồn cung khiến xuất khẩu trứng gặp khó, lượng lớn nguồn cung dư thừa "dội" ngược về nội địa, kéo giá trứng xuống thấp, thậm chí dưới mức chi phí sản xuất. Hệ quả là các chủ trang trại thua lỗ và buộc phải giảm đàn. Động thái này giúp giảm tình trạng dư cung, đưa thị trường dần trở lại trạng thái cân bằng.

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng nhấn mạnh, dù giá phục hồi là tín hiệu vui, đây vẫn là bài học đắt giá cho người chăn nuôi về việc tránh tái đàn theo đám đông và cần hướng tới liên kết chuỗi bền vững.

Ngoài ra, ông Đoán cho rằng giá trứng tăng còn đến từ yếu tố mùa vụ chuẩn bị cho Tết Trung thu. Các cơ sở chế biến, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đẩy mạnh thu mua nguyên liệu đầu vào như trứng gà và các loại thực phẩm khác, từ đó tạo nên làn sóng nhu cầu cao trên thị trường.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cũng nhận định, thị trường tiêu thụ trứng gia cầm nửa cuối năm sẽ “cắt đuôi” được chu kỳ “dội chợ”, dù vậy mức tăng trưởng sẽ phụ thuộc theo từng giai đoạn.

Ông Sơn dự đoán, mặt hàng trứng gia cầm bắt đầu sự bứt phá vào giữa tháng 8 (tức đầu tháng 7 âm lịch) nhờ vào việc các nhà máy gom hàng phục vụ mùa Trung thu. Đà tăng này sẽ tiếp tục duy trì từ tháng 9 cho đến cuối năm nhờ vào nhu cầu tiêu thụ của các bếp ăn học sinh, hoặc nhu cầu lễ hội, cưới hỏi và cả tích trữ Tết.

Ông kỳ vọng giá trứng tại trại sẽ tăng lên quanh ngưỡng 2.000-2.500 đồng/quả nhờ nhu cầu nguyên liệu cho mùa sản xuất bánh Trung thu và chế biến thực phẩm cuối năm.