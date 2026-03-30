Phụ huynh với nhu cầu ‘chất lượng thật’ giữa làn sóng lớp học online

Công nghệ giúp việc học trở nên linh hoạt hơn khi học sinh có thể tham gia lớp học ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các nền tảng học trực tuyến cũng khiến phụ huynh đứng trước rất nhiều lựa chọn.

Không ít lớp học online được tổ chức tự phát, thiếu kiểm soát về chất lượng giảng dạy, khiến nhiều gia đình băn khoăn khi tìm kiếm môi trường học tập phù hợp cho con. Trong bối cảnh đó, phụ huynh không chỉ quan tâm đến nền tảng công nghệ mà còn đặc biệt chú trọng đến đội ngũ giáo viên và sự đồng hành thực sự với học sinh.

Tràn lan các lớp học online tự phát: Băn khoăn câu chuyện chất lượng. Nguồn: Vuihoc.vn

Đây cũng là bài toán quan trọng mà các đơn vị giáo dục Edtech cần giải quyết nếu muốn tạo dựng niềm tin lâu dài với phụ huynh.

Hệ sinh thái học tập kết hợp giữa công nghệ và người thầy

Khi tri thức có thể dễ dàng tiếp cận trên Internet, vai trò của giáo viên không còn chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn định hướng, dẫn dắt và giúp học sinh phát triển tư duy học tập.

Ra đời với sứ mệnh “Đem cơ hội tiếp cận bình đẳng các chương trình giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý tới học sinh trên mọi miền Tổ quốc”, Vuihoc.vn hiện là một trong những nền tảng EdTech có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam. Đơn vị này cũng tiên phong trong mô hình kết hợp công nghệ và sự đồng hành của giáo viên để xây hệ sinh thái học tập toàn diện.

Vuihoc xây dựng hệ sinh thái học tập toàn diện

Với hệ thống Adaptive Learning giúp phân tích dữ liệu học tập và báo cáo năng lực chuyên sâu của từng học sinh, giáo viên có thể theo dõi tiến độ học tập và điều chỉnh lộ trình phù hợp.

Công nghệ AI cũng được tích hợp vào nền tảng nhằm hỗ trợ quá trình học tập thông qua nhiều tính năng như:

- Đo lường mức độ tập trung của học sinh trong mỗi buổi học

- Phân tích, đánh giá toàn diện dữ liệu, gửi báo cáo/nhận xét của giáo viên sau mỗi buổi học và kỳ học

- Nhận diện giọng nói, ghi nhận phát biểu trong buổi học

- Hỗ trợ hỏi đáp tức thì và hướng dẫn làm bài trực tiếp ngay trên nền tảng.

Vuihoc ứng dụng AI để tạo hứng thú học tập cho học sinh

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp báo cáo học tập chi tiết và minh bạch, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình tiến bộ của con.

Báo cáo học tập của học sinh luôn được cập nhật tự động và kịp thời

Giữ vững “chất thầy” trong môi trường số: Truyền cảm hứng và kết nối học sinh

Trong môi trường số, “chất thầy” thể hiện qua cách giáo viên đồng hành, thấu hiểu tâm lý học sinh và tổ chức bài giảng phù hợp với hình thức học trực tuyến. Những yếu tố này giúp học sinh duy trì sự tập trung và phát triển tư duy học tập.

Mô hình lớp học trực tuyến của Vuihoc là một ví dụ tiêu biểu. Với mô hình học gia sư 3 thầy kèm 1 trò, mỗi học sinh đều nhận được sự quan tâm và kèm cặp sát sao từ giáo viên.

Nhờ đó, vai trò truyền cảm hứng của người thầy được phát huy rõ nét. Giáo viên không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn trở thành người đồng hành, giúp học sinh xây dựng sự tự tin, hình thành phương pháp học tập hiệu quả và phát triển tư duy độc lập.

Mô hình học gia sư 3 thầy kèm 1 trò giúp tăng hiệu quả học tập

“Chúng tôi tin rằng trong thời đại giáo dục mới, công nghệ là người bạn đồng hành nhưng người thầy mới là nhân tố tạo nên sự khác biệt trong hành trình học tập của học sinh”, đại diện Vuihoc chia sẻ.

Củng cố kỹ năng nền tảng cho công dân tương lai

Vuihoc chú trọng phát triển các kỹ năng nền tảng cho công dân tương lai như tư duy logic, khả năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua phương pháp độc quyền VSA áp dụng trong giảng dạy nhằm hỗ trợ học sinh học hiểu bản chất và rèn luyện tư duy chủ động.

V - Visual (Trực quan): Bài giảng được thiết kế trực quan, sinh động, dùng sơ đồ tư duy giúp học sinh dễ tiếp thu, hiểu bản chất kiến thức thay vì học vẹt.

S - Self-Practice (Tự luyện): Hệ thống bài tập tự luyện phong phú, bám sát sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, ôn tập tại nhà và chủ động trong việc học.

A - Analytics/Assessment (Phân tích/Đánh giá): Công nghệ AI phân tích kết quả học tập, đánh giá điểm mạnh - yếu của từng học sinh, giúp cải thiện kết quả học tập cụ thể.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ có thể mở rộng cánh cửa tri thức cho học sinh. Tuy nhiên, chính người thầy mới là người giúp các em bước qua cánh cửa đó bằng tư duy, sự tự tin và bản lĩnh học tập.

(Nguồn: Công ty Cổ phần VH Edtech)