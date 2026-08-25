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Video: Võ Văn Lợi

Ngày 25/8, ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh vừa tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh trong khuôn viên 4 trường nội trú liên cấp Ia Lốp, Ia R'vê, Buôn Đôn và Ea Rốk.

Lễ phát động được tổ chức tại Trường Nội trú liên cấp Ia Lốp. Ngay sau lễ phát động, đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh tại 4 trường đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên trường.

Theo ông Lợi, toàn bộ cây giống do các đơn vị, địa phương trong tỉnh hỗ trợ. Các loại cây được lựa chọn chủ yếu là cây thân gỗ như sao đen, bàng Đài Loan, phượng vĩ, bằng lăng... và được bố trí tại những vị trí phù hợp để tạo bóng mát, cảnh quan cho không gian học tập, sinh hoạt của học sinh.

Ông Võ Văn Lợi (thứ 2 từ phải sang) đang trồng cây tại Trường Liên cấp Ia Lốp. Ảnh: VVL

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp, cho biết nhờ sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ cây giống từ các sở, ban, ngành, địa phương, đợt trồng cây đã được triển khai đồng loạt tại 4 trường nội trú liên cấp.

Theo ông Tuấn, sự chung tay này thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với thầy, trò vùng biên giới.

“Hy vọng sau một thời gian, các trường sẽ được phủ xanh, có thêm nhiều bóng mát. Các thế hệ học sinh vùng biên sau này sẽ cùng trưởng thành với những hàng cây, góp phần tạo nên môi trường học đường xanh, sạch, đẹp”, ông Tuấn chia sẻ.

Trồng cây xanh tại trường nội trú liên cấp Ia R'vê. Ảnh: VVL

Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk, đến nay chủ đầu tư đã bàn giao các trường Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn cho đơn vị sử dụng.

Riêng Trường Nội trú liên cấp Ea Rốk, do Bộ Quốc phòng tài trợ, đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để kịp đón học sinh trong năm học mới.