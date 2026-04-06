Vũng Tàu vươn tầm quốc tế

Theo World Travel Awards, từ một điểm đến biển truyền thống, Vũng Tàu đang dần chuyển mình thành trung tâm du lịch hiện đại, hội đủ tiện nghi và những trải nghiệm ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Vũng Tàu vươn tầm quốc tế từ khi nhận danh hiệu “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á năm 2025”

Dấu ấn quốc tế ngày càng hiện diện rõ nét trong hoạt động du lịch của đô thị biển trong năm qua: Sự xuất hiện của các "gã khổng lồ" dịch vụ như Starbucks ngay quảng trường tháp Tam Thắng, kế hoạch hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Marriott International... Tới đây, nhiều thương hiệu khách sạn - nghỉ dưỡng quốc tế như Marriott Hotels, Westin, Four Points by Sheraton, Moxy Hotels… dự kiến sẽ sớm hiện diện tại Vũng Tàu, mang theo năng lực vận hành chuyên nghiệp và tệp khách hàng thượng lưu toàn cầu.

Trong năm qua, sự tham gia của Sun Group với các dự án đầu tư quy mô đang góp phần định hình diện mạo du lịch - nghỉ dưỡng Vũng Tàu. Nổi bật là hệ sinh thái đô thị biển Blanca City 96ha, cùng với việc nhanh chóng đưa vào vận hành Công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure rộng 15ha, một trong những tổ hợp giải trí quy mô lớn của khu vực.

Qua đó, Vũng Tàu đang dần định hình quỹ đạo phát triển mới, nơi du lịch không chỉ dừng lại ở vui chơi tắm biển, mà trở thành trải nghiệm toàn diện.

Sun World Vung Tau - Aqua Adventure góp phần định hình diện mạo mới của du lịch phố biển

Thực tế, nhiều năm qua, Vũng Tàu cũng là thị trường đón đa dạng dòng khách quốc tế. Sau khi trở thành mảnh ghép của siêu đô thị 10 triệu dân, Vũng Tàu ngày càng khẳng định sức hấp dẫn vượt trội. Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, biển Bãi Sau, công viên giải trí Sun World Vũng Tàu luôn sôi động, đón lượng lớn khách du lịch phía Nam.

Vị thế quốc tế của Vũng Tàu được dự báo sẽ nâng lên mạnh mẽ khi chỉ cách “cửa ngõ hàng không Long Thành” khoảng 30 phút di chuyển.

Hệ thống giao thông đa phương mở ra mạng lưới kết nối trực tiếp với dòng khách toàn cầu

Song hành, khi các tuyến cao tốc như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành liên thông với Vành đai 3 TP.HCM vận hành, cùng với tuyến kết nối vượt biển từ Cần Giờ và định hướng phát triển cảng tàu khách quốc tế tại Bãi Trước, một mạng lưới giao thông đa phương dần hình thành, sẽ mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp với dòng khách toàn cầu, tạo “bệ phóng” để Vũng Tàu vươn mình trở thành đô thị du lịch biển mang tầm vóc quốc tế.

Bất động sản gắn với hệ sinh thái: Bài toán đầu tư chắc thắng

Với đà tăng trưởng du lịch, thị trường địa ốc Vũng Tàu đang hình thành các xu hướng đầu tư mới phản ánh kỳ vọng vào một điểm đến tầm quốc tế, tương tự như quỹ đạo phát triển tại Phú Quốc hay các điểm đến biển trong khu vực như Bali, Phuket.

Anh Trung Dũng, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm với thị trường bất động sản, chia sẻ: “Sức mạnh của hệ sinh thái nằm ở tính liên kết. Khách lưu trú có thể tận hưởng mọi tiện ích từ vui chơi đến ẩm thực trong vài bước chân. Chính sự tiện lợi này giúp duy trì công suất khai thác phòng quanh năm”.

Blanca City dẫn dắt xu hướng đầu tư bất động sản ven biển với mô hình “all in one”. Ảnh phối cảnh dự án

Ở góc độ thị trường, các đơn vị kinh doanh cũng nhận định bất động sản gắn với hệ sinh thái du lịch - giải trí chính là xu hướng đầu tư nổi bật tại các đô thị biển đảo. Vũng Tàu cũng không nằm ngoài chu kỳ phát triển này, thay vì những dự án đơn lẻ, nhà đầu tư hiện nay đang chuyển dịch dòng vốn vào những tọa độ sở hữu mô hình "all in one”, đa giá trị, từ Vui chơi giải trí - Nghỉ dưỡng - Bất động sản cao cấp.

Trong đó, đại đô thị biển quy mô lớn Blanca City của Sun Group đang đóng vai trò “hạt nhân” dẫn dắt thị trường. Năm 2025, Blanca City đã bổ sung vào cơ cấu nguồn cung thị trường địa ốc Vũng Tàu quỹ sản phẩm đa dạng, chất lượng, gắn liền với hệ sinh thái tiện ích biển Bãi Sau, công viên nước Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất khu vực… Mới đây, phân khu cao tầng Beacon được hé lộ cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Phân khu cao tầng Beacon nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án

“Vũng Tàu chưa có nhiều dự án quy mô lớn như Blanca City. Với mô hình đô thị này, mỗi mảnh ghép đều đóng vai trò tương hỗ, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách và bảo chứng cho giá trị tài sản bền vững. Khi một công viên nước hay một khách sạn 5 sao đi vào hoạt động, đó không chỉ là tiện ích, mà là "cỗ máy" hút khách, tạo ra dòng chảy giao thương nhộn nhịp, thúc đẩy giá trị thực của bất động sản”, một nhà đầu tư lâu năm tại địa phương, nhận định.

(Nguồn: Sun Group)