Diện mạo Bãi Sau nhìn từ góc đường Thùy Vân – Nguyễn An Ninh, hướng về Mũi Nghinh Phong.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân – “mặt tiền” Bãi Sau – được khởi công cuối tháng 10/2024, trên diện tích gần 20 ha, kéo dài 3,2 km dọc bờ biển, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Đến nay, các hạng mục chính đã được nhà thầu hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác, tạo không gian phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của dự án là quảng trường trung tâm và biểu tượng tháp Tam Thắng, được xây dựng trên diện tích hơn 16.000m². Cụm tháp gồm 143 cột bê tông cốt thép tiết diện đa giác, cao từ 3,25m đến 30,25m.

Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền vươn cao giữa không gian biển, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam của Vũng Tàu xưa. Toàn bộ kinh phí đầu tư, thi công tháp Tam Thắng do một doanh nghiệp tài trợ; công trình đã hoàn thành và vận hành thử nghiệm từ tháng 9 vừa qua.

Đáng chú ý, dọc Bãi Sau được bố trí 6 trạm dịch vụ công cộng với thiết kế độc đáo, mang phong cách kiến trúc hiện đại, mang tên gọi như làng chài, con sò, ốc biển, trạm mây, trạm cây…, tạo điểm nhấn mới cho không gian ven biển.

Mỗi trạm có diện tích khoảng 1.000m², bố trí cách nhau 500m, gồm tầng hầm phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và tầng nổi là không gian nghỉ chân, ngắm biển, trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương.

Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án được xây dựng mới, ưu tiên bố trí không gian xanh với nhiều cây cối, tiểu cảnh cùng các khu vui chơi, thể thao.

Khu vực trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping ngày và đêm.

Nổi bật là khu trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping, cầu đi bộ check-in – ngắm biển, cùng hệ thống chiếu sáng dọc bờ biển, camera an ninh, âm thanh công cộng và chống sét được đầu tư đồng bộ.

Cầu đi bộ ngắm biển, check-in được thiết kế uốn lượn, với tông màu đỏ nổi bật.

Các bạn trẻ chơi bóng rổ tại sân thể thao cạnh quảng trường tháp Tam Thắng.

Dọc trục đường Thùy Vân, chính quyền địa phương bố trí nhiều bãi giữ xe để phục vụ du khách, người dân.

Nhóm du khách đi bộ trải nghiệm khu vực công viên, hướng ra tháp Tam Thắng.

“Vừa đặt chân đến Bãi Sau, tôi cảm nhận không gian đã thay đổi hoàn toàn, nhiều mảng xanh hơn trước. Quảng trường tháp Tam Thắng cùng các trạm dịch vụ tiện nghi tạo điểm nhấn ấn tượng. Bãi Sau hôm nay mang lại cảm giác văn minh, thân thiện và rất đáng để quay lại”, anh Võ Minh Tuấn, du khách đến từ Đồng Nai, chia sẻ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (chủ đầu tư) cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành thi công theo hồ sơ thiết kế bản vẽ, được Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

“Ngày 19/12 tới, tại quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), dự án sẽ được khánh thành cùng với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa trên cả nước, tổ chức đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, đại diện chủ đầu tư thông tin.