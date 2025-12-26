Cơ quan Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 4.233 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền gần 14.370 tỷ đồng, tính đến tháng 11/2025.

Việc công khai được thực hiện nhằm xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020 của Chính phủ.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Vũng Tàu) với số tiền nợ 2.066 tỷ đồng.

Thành lập vào tháng 4/1991, Vũng Tàu Paradise là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc).

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220 ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu cũ. Dự án có vốn đầu tư hơn 97 triệu USD. Hiện tại, chỉ còn sân golf trong dự án hoạt động, nhiều công trình dịch vụ bị bỏ hoang.

Xếp thứ hai trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, với số tiền nợ hơn 1.828 tỷ đồng. Các cựu lãnh đạo của doanh nghiệp này liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhằm nhận ưu đãi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và tài chính. Vụ án khiến nhiều quan chức từ bộ, ngành đến ngân hàng vướng lao lý.

Trong nhóm đầu nợ thuế vừa được công khai, còn có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Đơn cử như: Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill, chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh (nợ 1.568 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC (nợ 850 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (nợ 115,7 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh cũng đang nợ thuế 75,8 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ đồng so với danh sách nợ thuế vào tháng 9/2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, thành viên của Đất Xanh Group, đang nợ thuế 66,4 tỷ đồng. So với thời điểm tháng 9/2025, nợ thuế của doanh nghiệp này đã giảm gần 190 tỷ đồng.

Chi tiết 4.233 doanh nghiệp nợ thuế vừa được Thuế TPHCM công khai: