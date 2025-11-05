Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, từng bước đưa Ba Sơn trở thành điểm sáng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Ba Sơn là xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn mới thành lập sau sáp nhập, có diện tích tự nhiên hơn 154 km², dân số trên 10.200 người, địa bàn quản lý hơn 41 km đường biên với 5 cột mốc quốc giới. Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp sát thực tế; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong tham gia bảo vệ, quản lý đường biên, mốc giới và bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: "Chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong thực hiện công tác biên giới biên phòng. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn biên giới.”

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường xuyên bám địa bàn, sinh hoạt cùng chi bộ thôn bản, tham gia củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp triển khai các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Từ sự đồng hành và trách nhiệm ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, tạo nền tảng cho Ba Sơn phát triển bền vững, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, mốc giới. 5 năm qua, Đồn đã tổ chức hơn 120 lượt tuần tra với hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; xây dựng hàng chục công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Xây dựng đường tuần tra cột mốc”, đơn vị đã huy động trên 5.000 ngày công, làm 29 tuyến đường dài hơn 4 km, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động cũng được triển khai thường xuyên. Nổi bật là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, trên địa bàn có 6 tập thể và 108 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ biên giới; duy trì 25 tổ tự quản an ninh trật tự và 25 hòm thư tố giác tội phạm. Mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” mang lại hiệu quả thiết thực: trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện, xử lý hơn 100 vụ vi phạm hành chính; bắt giữ 22 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 273 kg ma túy tổng hợp, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Dựng “vành đai xanh” trên biên giới Lạng Sơn

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn còn là những người bạn thân thiết của dân bản, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các mô hình sáng tạo như “Lũy tre biên giới Việt” với hơn 16.000 gốc tre trồng dọc biên giới, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, hay “Vườn kiểu mẫu trồng trà hoa vàng” vừa khẳng định chủ quyền, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, mô hình “Lũy tre biên giới Việt” đã hình thành vành đai xanh dài hơn 13 km, trị giá khoảng 450 triệu đồng – biểu tượng của sức dân và ý chí bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác dân vận được triển khai bằng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Tiêu biểu là chương trình “Công trình dân sinh thắm tình đồn – xã” với 10 công trình trị giá gần 10 tỷ đồng; các hoạt động “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đã trao hàng nghìn suất quà, hơn 5.000 lá cờ Tổ quốc và tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 2.500 lượt người dân. Đồn còn đóng góp trên 150 triệu đồng và hơn 500 ngày công giúp 44 hộ nghèo xây dựng nhà kiên cố.

Những kết quả trên thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn trong chăm lo đời sống nhân dân vùng biên, đồng thời góp phần cùng địa phương củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND xã Ba Sơn cho biết: “Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng về xây dựng nền biên phòng toàn dân; đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các thôn, các lực lượng trong bảo đảm an ninh, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới.”