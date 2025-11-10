Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã nhận được 2 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ lễ trao giải Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025 diễn ra hồi tháng 10 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các giải thưởng gồm: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination 2025); Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park 2025).

Đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tại nơi trao giải. Ảnh: Hoàng Thành

Chiến thắng tại World Travel Awards 2025 đã chính thức mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tỉnh Quảng Trị trong việc bảo tồn và phát triển bền vững kho báu thiên nhiên của nhân loại.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc được WTA vinh danh ở cả cấp độ quốc gia và châu lục là một bước ngoặt mang tính lịch sử. "Đây không chỉ là một chiếc cúp, mà là một 'bảo chứng vàng' về chất lượng, có sức ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định của du khách quốc tế".

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những khu bảo tồn lớn và độc đáo nhất Việt Nam, với diện tích khoảng 201.000ha, nơi đây sở hữu hàng trăm hang động cùng hệ sinh thái đặc hữu vùng núi đá vôi Bắc Trường Sơn.

Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng được mệnh danh là “Vương quốc hang động” của thế giới. Ảnh Oxalis

Không chỉ là nơi có sự đa dạng về giá trị sinh học, cảnh quan tự nhiên, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn nổi tiếng khi sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, và được mệnh danh là “Vương quốc hang động” của thế giới.

Nổi bật trong đó là động Phong Nha - một trong những hang động có dòng sông ngầm dài nhất thế giới; động Thiên Đường - nơi có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ bậc nhất châu Á; và đặc biệt là hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới từng được nhiều hãng truyền thông quốc tế ca ngợi.

Ngoài ra, Vườn còn có nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng như sông Chày, rừng Gáo, thác Gió, thác Mơ, suối nước Moọc..., thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Lần đầu vào năm 2003, di sản được vinh danh theo tiêu chí địa chất - địa mạo. Đến năm 2015, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được công nhận lần thứ hai nhờ giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, khẳng định vị thế của một báu vật thiên nhiên toàn cầu.