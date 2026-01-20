Vương Bình chạy billboard cảm ơn fan, tặng ca khúc "Thanh tân"

Vương Bình vừa phát hành ca khúc Thanh tân và ấn bản kim (phiên bản mở rộng) thuộc album Anh Bờ Vai, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau chương trình Anh trai say hi. Để làm mới album đầu tay, anh hợp tác cùng dàn nghệ sĩ gồm Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Phùng Khánh Linh và CONGB.

Vương Bình năng nổ với các dự án cá nhân mới.

Ca khúc Thanh tân mang màu sắc âm nhạc quen thuộc: bay bổng, mát lành, giai điệu trong trẻo hòa cùng ca từ giàu chất thơ, khơi gợi rung động chân thật.

Tham gia viết lời, Vương Bình gửi gắm ý nghĩa đặc biệt: Thanh tân không chỉ là một mối tình mà đại diện cho những khán giả đã đồng hành suốt 8 năm, kiên nhẫn chờ đợi anh vượt qua tự ti, hoàn thiện bản thân và tin vào chính mình.

Ca khúc "Thanh tân" của Vương Bình:

Năm 2025, Vương Bình ghi dấu ấn khi tham gia Anh trai say hi, thu hút lượng fan lớn nhờ tính cách trong sáng, đáng yêu và tinh thần nghiêm túc theo đuổi âm nhạc. Sau chương trình, anh tích cực hoạt động.

Huỳnh Tiên debut ca sĩ với MV "Nàng Tiên"

Sau dấu ấn tại Miss Cosmo Vietnam 2025 với danh hiệu Người đẹp Tài năng, người đẹp cao 1,82m Huỳnh Tiên ra mắt MV debut Nàng Tiên, chính thức gia nhập đường đua âm nhạc Việt và theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp.

Không ồn ào lấn sân, Huỳnh Tiên âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, đầu tư học hát, luyện thanh, tập vũ đạo và làm việc cùng ê-kíp chuyên môn. Trong đó, vũ đạo là thử thách lớn khi cô dành nhiều tháng luyện tập cường độ cao để cân bằng kỹ thuật, cảm xúc và khả năng trình diễn.

Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 Huỳnh Tiên lấn sân ca hát.

Chia sẻ về việc chọn Nàng Tiên làm ca khúc mở đầu, Huỳnh Tiên cho biết muốn xây dựng hình ảnh nữ tính, trưởng thành và gần gũi. Ca khúc mang màu sắc Pop R&B ngọt ngào, phản ánh hình ảnh người phụ nữ tự tin, cuốn hút mà cô hướng đến.

Điểm nhấn của MV nằm ở phần vũ đạo quyến rũ, được dàn dựng tinh tế, hòa quyện cùng tinh thần ca khúc. Với một tân binh, phân đoạn dance break solo trên cát là thử thách không nhỏ, đòi hỏi gần một tháng luyện tập liên tục, thể hiện sự chỉn chu và tinh thần cầu thị của Huỳnh Tiên.

MV "Nàng tiên" của Huỳnh Tiên:

Ảnh, video: NVCC