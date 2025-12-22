Đức Phúc bật khóc vì áp lực, tiết lộ ý tưởng táo bạo bị loại bỏ

Đức Phúc vừa công bố phim tài liệu Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện. Với thời lượng hơn 30 phút, dự án tái hiện hành trình chinh phục Intervision 2025 của nam ca sĩ, đồng thời hé lộ nhiều thông tin hậu trường chưa từng được công bố.

Ca sĩ Đức Phúc.

Theo Đức Phúc, chiến thắng tại Intervision 2025 là kết quả của gần 50 người làm việc trong 80 ngày với hơn 40 buổi họp và chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Nam ca sĩ thừa nhận từng cân nhắc từ chối tham gia do áp lực phải đại diện cho cả nền âm nhạc Việt Nam nhưng cuối cùng đã quyết định vì đây là cơ hội để lan tỏa âm nhạc Việt ra thế giới.

Phim tài liệu tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về quá trình hình thành tiết mục Phù Đổng Thiên Vương. Ca khúc được nghĩ tới đầu tiên không phải Phù Đổng Thiên Vương mà là Cây trúc xinh do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gợi ý. Tuy nhiên, ê-kíp nhận thấy chưa đủ sức thuyết phục nên đã chuyển sang khai thác hình tượng Thánh Gióng và cây tre. Từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, chỉ sau 2 ngày, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hoàn thành ca khúc.

Đằng sau hình ảnh tự tin trên sân khấu là những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Đức Phúc cho biết có lúc lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết, thậm chí đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc vì quá tải. Nam ca sĩ chia sẻ: "Trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất rõ 'Quê hương' và 'Việt Nam'. Tự dưng tất cả mọi thứ đã vực dậy tinh thần của tôi".

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc:

Vương Bình kết hợp CONGB tung "bức thư tình âm nhạc"

Khép lại hành trình tham gia chương trình Anh trai say hi, Vương Bình phát hành MV Ngày buồn tháng nhớ năm thương kết hợp cùng CONGB. Ca khúc nằm trong album đầu tay Anh bờ vai từng ra mắt vào tháng 11/2024, được làm mới với lời ca đậm chất tự sự và giai điệu nhẹ nhàng, da diết.

Vương Bình và CONGB.

MV hé lộ nhiều khoảnh khắc hậu trường của 30 anh trai trong chương trình, từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến chuỗi ngày cùng nhau chuẩn bị cho từng tiết mục và đứng trên sân khấu chung kết. Những thước phim được quay bởi chính tay Vương Bình và CONGB trong quá trình tham gia chương trình, tạo nên một cuốn lưu bút đầy cảm xúc.

Vương Bình xuất hiện bên cạnh hầu hết các anh trai trong MV. Cuối MV, anh bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn Anh trai say hi đã mang lại cho chúng mình nhiều cơ hội mới, nhiều người anh em tuyệt vời, những anh chị ê-kíp thầm lặng phía sau và cả tình yêu thương của khán giả".

MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương":

WOKEUP đầu tư bài bản cho EP đầu tay

WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) từng ghi dấu ấn tại Rap Việt mùa 3, vừa chính thức ra mắt EP đầu tay Wokeupat4am. Đây được xem là cột mốc quan trọng khi anh bước ra ánh sáng với tư cách nghệ sĩ độc lập.

WOKEUP bên Phương Ly và TRID MINH.

WOKEUP cũng trình làng performance video Dậy đi nhóo cùng Phương Ly và TRID MINH. Ca khúc là sự kết hợp thú vị giữa pop và UK garage (nhạc điện tử dance xuất phát từ Vương quốc Anh vào giữa những năm 1990 - PV), tái hiện màn đối đáp dễ thương xoay quanh câu chuyện chàng trai ngủ quên để bạn gái chờ đợi. Phương Ly hóa thân thành cô người yêu nhõng nhẽo đáng yêu, trong khi TRID MINH đảm nhận vai chàng trai với những lời dỗ dành ngọt ngào.

Video diễn ra trong không gian tím cùng dàn vũ công trẻ trung, giàu năng lượng. Điểm nhấn thú vị là phần interlude (đoạn chuyển tiếp - PV) báo thức vang lên ngay sau khi giai điệu kết thúc, được mix đầy hài hước, tiếp nối mạch cảm xúc sôi động và đúng tinh thần "đánh thức" thính giác người nghe.

Ảnh, video: NVCC