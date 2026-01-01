Tiếp nối thành công của loạt phim hài Tết được khán giả yêu thích nhiều năm qua, nghệ sĩ Vượng Râu ra mắt phần mới nhất Thông gia đại chiến 5. Tác phẩm tiếp tục đánh dấu sự trở lại của cặp thông gia lắm chiêu Sáu Lựu Đạn (Vượng Râu) và Hai Nổ (Bảo Chung) - hai nhân vật đã trở thành thương hiệu mỗi dịp xuân về.

Cặp thông gia lắm chiêu Sáu Lựu Đạn (Vượng Râu) và Hai Nổ (Bảo Chung) trong "Thông gia đại chiến".

Chia sẻ về việc chọn đề tài thông gia, nghệ sĩ Vượng Râu cho biết đây là mối quan hệ đặc biệt trong đời sống gia đình Việt. Thông gia là sự gắn kết giữa hai gia đình thông qua hôn nhân của con cái, biến những người xa lạ trở thành người thân. Đây là mối quan hệ đòi hỏi sự tôn trọng, tế nhị và ứng xử văn hóa để giữ gìn hòa khí, hướng tới hạnh phúc lâu dài của con cháu.

“Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình thông gia khắc khẩu, cãi nhau như hát hay chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhưng cuối cùng vẫn không thể xa rời nhau”, nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Vượng Râu, quan hệ thông gia phụ thuộc nhiều vào đời sống của đôi vợ chồng trẻ. Khi vợ chồng hòa thuận, biết yêu thương và trân trọng gia đình hai bên, những thông tin tích cực sẽ được lan tỏa, giúp tình cảm sui gia thêm gắn bó. Ngược lại, nếu vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, những lời than phiền, trách móc dễ trở thành “chất xúc tác” khiến quan hệ hai gia đình căng thẳng.

Sự tinh tế trong việc thấu hiểu mong muốn của cha mẹ - từ sự tôn trọng, tình cảm đến chăm sóc lúc ốm đau cũng góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt.

Đáng chú ý, vợ chồng trẻ chính là “cầu nối thông tin” giữa hai gia đình. Việc truyền đạt trung thực, không bóp méo sự việc và tránh lan truyền những câu chuyện tiêu cực sẽ giúp hạn chế hiểu lầm. Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng cần tôn trọng không gian riêng của con cái, tránh can thiệp quá sâu khi xảy ra mâu thuẫn.

Nghệ sĩ Dứt Văn Khoát.

Trong Thông gia đại chiến 5, câu chuyện mở ra với việc hai ông thông gia sau nhiều lần “khắc khẩu” nay quyết định làm hòa, rủ nhau vào TPHCM du lịch. Lần đầu đặt chân đến thành phố đông đúc, hiện đại, Sáu Lựu Đạn và Hai Nổ không khỏi lúng túng, lạc lối giữa dòng người tấp nập, tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Tin tưởng lời “chém gió” của Hai Nổ, Sáu Lựu Đạn quyết định đầu tư vào tiền điện tử với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng rơi vào bẫy lừa của vợ chồng Dũng Nhí - Huyền Sâm nên đã mất một khoản tiền lớn. Từ đây, mâu thuẫn bùng phát, hai ông thông gia lại quay về “kịch bản cũ”: đổ lỗi cho nhau, cãi vã và dứt khoát chia tay như các phần trước.

Bộ phim được thực hiện tại nhiều địa điểm như TPHCM, Hà Nội và Hải Dương, mang đến không gian đa dạng, sinh động cho mạch truyện. Ngoài Vượng Râu và Bảo Chung, Thông gia đại chiến 5 còn có sự tham gia của Kim Huyền Sâm, Dứt Văn Khoát, Thùy Dương, Hoàng Yến cùng nhiều diễn viên quen thuộc khác.

Thông qua những tình huống hài hước, gần gũi đời sống, Thông gia đại chiến 5 không chỉ mang đến tiếng cười ngày Tết mà còn gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu, sẻ chia trong gia đình.