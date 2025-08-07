Chiều 7/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, ở Thái Nguyên) và Đặng Hoàng Giao (SN 1958, ở Hà Nội) lần lượt mức án 20 và 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại 20 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2008, bà Tuyết và ông Giao quen biết nhau, nảy sinh quan hệ tình cảm và chung sống ở Thái Nguyên, có 2 con chung. Thời điểm đó, cả hai hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà bà Tuyết ở Thái Nguyên và tại đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Theo cáo buộc, từ năm 2017-2022, qua các mối quan hệ xã hội, ông L. (SN 1976), ông B. (SN 1964), ông T. (SN 1958) gặp gỡ, quen biết Tuyết và Giao. Vì có ý định chiếm đoạt tiền của 3 đại gia trên, 2 bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu nhiều khối thiên thạch.

Ảnh minh họa.

Theo lời 2 bị cáo, các khối thiên thạch này có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính. Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng.

Cả hai bảo những người bị hại đưa tiền để thuê quần áo chống độc, vào kho lấy tiền USD, làm thủ tục pháp lý để bán thiên thạch, hứa hẹn khi bán được sẽ cho cả 3 ông rất nhiều tiền. Do tin tưởng, 3 vị đại gia đã nhiều lần chuyển cho Tuyết và Giao 20 tỷ đồng, để rồi sau đó bị chiếm đoạt hết.

Đưa các “con mồi” sập bẫy

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông L., bà Tuyết nói với ông này rằng mình đang chuẩn bị bán đá thiên thạch cho Công ty Wilsons với giá 3 tỷ USD/kg và cần tiền để chi phí đi làm các thủ tục, giấy tờ với các cơ quan ở Hà Nội để bán được đá. Bị cáo hứa hẹn, nếu ông L. đưa 1 tỷ đồng thì sau đó sẽ được hưởng 10 triệu USD (tương đương khoảng 250 tỷ đồng).

Để khiến “con mồi” sập bẫy, Tuyết và Giao đưa cho ông L. xem nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc giao dịch mua bán thiên thạch, trong đó có “danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo”.

Tin tưởng bị cáo, ông L. đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho Tuyết và Giao. Theo lời khai của vị đại gia này, ông còn nhiều lần đưa hơn 4,2 tỷ đồng cho bị cáo mà không viết giấy biên nhận và chuyển 8 tỷ đồng qua dịch vụ Viettel. Số tiền trên bà Tuyết không thừa nhận đã cầm.

Đối với ông Nguyễn Ngọc B., cáo buộc cho rằng, năm 2017, bà bịa chuyện đang có nhiều USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Qua tìm hiểu, ông B. biết được thông tin trên, đã liên hệ gặp bị cáo. Tháng 11/2019, bà Tuyết hẹn gặp ông B. để trao đổi về số ngoại tệ trên, nói sẽ chuyển giao trước cho ông B. 1 tỷ USD để ông đi làm thủ tục pháp lý cho số USD này được lưu thông, sử dụng hợp pháp.

Bà Tuyết còn nói rằng, số USD trên được cất, lưu trữ tại một kho ở Thái Nguyên, có “cậu Đồng” (người hoạt động tâm linh) đang trông giữ. Được bà Tuyết cho xem 2 mẫu tiền loại 100 USD và yêu cầu đưa tiền để bị cáo thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc cho “cậu Đồng” mặc đi vào kho lấy 1 tỷ USD…, ông B. đã phần nào tin tưởng.

Để tạo lòng tin với “con mồi”, bị cáo Tuyết còn vẽ ra “kịch bản” rằng cần vào TPHCM để làm thủ tục bán thiên thạch có trọng lượng 4,27kg cho Công ty Wilsons với giá 1,4 tỷ USD/kg.

Bà Tuyết chỉ định ông B. đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và ông B. sẽ được hưởng 20 triệu USD. Sau đó, Tuyết nhiều lần yêu cầu ông B. đưa tiền để làm thủ tục giải ngân số tiền USD theo hợp đồng đặt cọc trên. Từ năm 2019-2022 ông B. đã nhiều lần đưa cho bà Tuyết hơn 1,1 tỷ đồng.

Người bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là T. Ông này cũng bị “nhồi sọ” về việc các bị cáo đang sở hữu 3 khối đá thiên thạch của dòng tộc, tổ tiên để lại với tên gọi là “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng”và “Trấn Yểm”. Tuyết và Giao nói, để giao dịch thành công đá thiên thạch trên cần kinh phí rất lớn, nhưng khi giao dịch có thể bán cho Tập đoàn Winlsons với giá 8,54 tỷ USD (tương đương khoảng 213.000 tỷ đồng).

Giao và Tuyết còn nói với ông T. rằng đã làm lễ xin các vị thánh thần, xin “ông bà cõi âm” đồng ý cho các con ông T. được thụ hưởng 2 tỷ USD từ tiền bán thiên thạch… Cuối cùng, ông T. đã đồng ý đưa cho bị cáo hơn 17,7 tỷ đồng để rồi sau đó mới biết mình bị lừa.

Tại tòa, một nạn nhân trình bày, đã từng u mê tin theo những "lời tâm linh" mà bị cáo nói ra. Họ thậm chí đã bị vướng vào “địa ngục tâm linh”, cho đến khi tỉnh táo thì đã bị lừa mất hết tiền, gây mất mát tình cảm gia đình… Nạn nhân này cho biết, ông may mắn chuyển tiền qua tài khoản nên có thể chứng minh số tiền bị lừa. Nhiều người mất tiền nhưng vì đưa tiền mặt nên không có căn cứ trình báo.