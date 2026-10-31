Lấy cảm hứng từ tinh thần Phật giáo nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông, cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống" lần thứ III thu hút 2.288 tác phẩm dự thi. Bức ảnh "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương" xuất sắc đoạt giải Nhất.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống" lần thứ III vừa diễn ra sáng 31/10 tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mở màn cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân 2026.

Cuộc thi thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả thuộc 31 tỉnh, thành phố tranh tài ở hai chủ đề: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu khai mạc sự kiện.

Đại diện Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Đạo Hiển chia sẻ: Cuộc thi lấy cảm hứng từ tinh thần Phật giáo nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Mỗi khoảnh khắc được ghi lại qua ngôn ngữ nhiếp ảnh đều trở thành một câu chuyện sinh động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự.

Qua đó, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò là "cầu nối giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại", góp phần lan tỏa những hành động tử tế, lòng bao dung và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định, các tác phẩm năm nay thể hiện sự tìm tòi nghiêm túc về góc máy, ánh sáng và chiều sâu tư tưởng.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật, ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định các tác phẩm năm nay thể hiện sự tìm tòi nghiêm túc về góc máy, ánh sáng và chiều sâu tư tưởng.

"Khi ánh sáng của nhiếp ảnh gặp gỡ ánh sáng của triết lý Phật giáo, chúng ta có một cuộc hạnh ngộ kỳ diệu", ông Hồ Sỹ Minh xúc động bày tỏ.

Đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng nhắn gửi mong muốn các nhiếp ảnh gia tiếp tục giữ vững "tâm sáng, mắt tinh, ống kính nhân ái" để ghi lại trọn vẹn những giá trị tốt đẹp của đời sống tâm linh dân tộc.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra 107 tác phẩm trưng bày triển lãm và vinh danh 15 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giải Nhất cho đại diện tác giả đạt giải.

Tác phẩm đạt giải Nhất khắc họa vẻ đẹp Phật giáo nhập thế. Ảnh: Ban Tổ chức

Vượt qua hàng ngàn góc máy ấn tượng, ngôi vị Quán quân thuộc về tác giả Bùi Văn Hải (TP.HCM) với tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương”, khắc họa vẻ đẹp Phật giáo nhập thế, mang tới góc nhìn nhân văn sâu sắc trong xã hội đương đại.

Triển lãm Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III được trưng bày tại Chùa Quán Sứ từ ngày 31/10/2026 đến ngày 7/11/2026.

Nam du khách quốc tế cho biết mình cũng theo đạo Phật và rất ấn tượng với những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Sau khi trưng bày tại Chùa Quán Sứ, các tác phẩm sẽ tiếp tục được giới thiệu tới công chúng tại Làng Thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh) từ ngày 8/12 đến 19/12/20261415.

Triển lãm tại Chùa Quán Sứ sẽ diễn ra đến ngày 7/11/2026.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng sẽ chính thức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần", hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và 768 năm ngày Đức Ngài đản sinh.