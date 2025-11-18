“Kỳ quan” giữa biển khơi

Đêm trên đảo Lại Sơn, thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ), tiếng sóng hòa cùng ánh sáng từ những mái nhà ven biển. Ông Nguyễn Văn Nam nhớ lại những năm tháng dùng máy phát dầu khi mà giờ đây “điện sáng cả đêm, trẻ con học bài, người lớn xem TV, làng chài vui như Tết”.

Ánh sáng ấy không chỉ đến từ những sợi dây dẫn, mà là kết quả của hành trình vượt sóng, vượt gió, nối đất liền với biển đảo bằng những công trình, dự án điện của những người thợ điện miền Nam miệt mài. Hơn 20 năm qua, các “chiến sĩ áo cam” đã đưa điện đến các đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải, Phú Quý, Côn Đảo… và quần đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1.

Đầu năm 2002, Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) tiếp nhận Trạm phát điện diesel Phú Quốc từ địa phương, nguồn điện duy nhất cung cấp điện cho toàn bộ đảo ngọc lúc bấy giờ. Trong bối cảnh điện sản xuất từ nguồn diesel giá thành cao nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, EVNSPC đã đầu tư dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo, thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel tại chỗ.

Ngày 2/2/2014, công trình đường dây cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc chính thức đóng điện. Công trình có chiều dài hơn 56 km, là đường dây cáp ngầm xuyên biển dài nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thời điểm đó, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Từ khi có điện lưới quốc gia, giá điện về mức bình quân tương đương với đất liền, giảm gần 50% so với trước. Dòng điện kéo theo sự phát triển kinh tế, du lịch không chỉ huyện đảo và cả tỉnh Kiên Giang.

Trước nhu cầu về điện tăng cao để phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, nghĩ dưỡng và an ninh quốc phòng biển đảo của Phú Quốc, tháng 3/2019 EVNSPC khởi công xây dựng công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc và đến tháng 10/2022 công trình đã đóng điện hoàn thành giai đoạn 1. Công trình có chiều dài 80,4 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, là công trình đường dây 220kV vượt biển trên không dài nhất Đông Nam Á, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, do toàn bộ đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, quản lý, thi công. Khi đưa vào vận hành, công trình giúp nâng năng lực cung cấp điện cho đảo gấp 5 lần công suất sử dụng điện trước đó, bảo đảm nhu cầu về điện đến năm 2035.

Ngoài ra, EVNSPC còn thực hiện hàng loạt dự án đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra các khu vực biển đảo phía Nam như: Hòn Nghệ, Sơn Hải, Lại Sơn, Hòn Tre, Phú Quý, Côn Đảo,… mang nguồn điện chất lượng, ổn định đến với hàng ngàn hộ dân. Điện đã đi trước một bước, mở đường cho các vùng hải đảo xa xôi đón làn sóng phát triển trong tương lai rất gần.

Thắp sáng đảo xa

Không chỉ ở các đảo, EVNSPC còn mang ánh sáng dòng điện đến quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Từ năm 2017, Tổng công ty được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hệ thống năng lượng sạch tại đây.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết: “Những năm qua, ngành điện miền Nam đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về điều kiện khí hậu, địa hình, phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân quản lý, đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đến nay, dù nhu cầu sử dụng điện của các đảo và nhà giàn đã tăng gấp nhiều lần so với năm 2017, nhưng EVNSPC đã cơ bản đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng điện năng ngày càng được nâng cao”.

Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt, học tập, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biển đảo mà còn góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Không dừng ở việc “thắp sáng”, ngành điện miền Nam còn đầu tư công nghệ, số hóa các dịch vụ điện nhằm đem đến tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng. Đến nay, người dân các xã đảo có thể sử dụng 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, trải nghiệm hệ sinh thái khách hàng đa kênh; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thực hiện các giao dịch theo phương thức điện tử - những tiện ích từng chỉ có ở đất liền.

Ông Phạm Văn Tuấn - người dân đảo Phú Quốc chia sẻ: “Giờ có điện, có Internet, có thanh toán online, đăng ký điện online… đâu khác gì đất liền nữa. Quan trọng là bà con được yên tâm làm ăn, bám biển”.

Những năm qua, những người thợ điện miền Nam vượt biển, vượt gió, mang điện và cả niềm tin đến những vùng xa xôi nhất của Tổ quốc - dòng điện sẽ luôn sáng mãi nơi đảo xa…

(Nguồn: EVNSPC)