Nam thanh niên điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn trên phố nhưng lại không căn được khoảng cách với xe máy. Do áp quá sát, tài xế phải phanh gấp khiến cả người và xe đổ nhào xuống đường, ngay trước mũi ô tô.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, trong lúc vượt ô tô, người điều khiển mô tô phân khối lớn bất ngờ gặp một xe máy di chuyển chậm phía trước. Do khoảng cách không đủ an toàn, người này phải phanh gấp khiến cả người và xe đổ xuống đường, ngay trước đầu ô tô có gắn camera hành trình. Rất may, sự việc không dẫn đến va chạm giữa các phương tiện.

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Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào chiều 25/10 trên tuyến đường thuộc một khu đô thị ở phường Dương Nội, Hà Nội.

Tình huống cho thấy nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn khi người điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển trong phố đông, đặc biệt khi vượt xe nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn. Chỉ một thoáng bất ngờ buộc người lái phanh gấp cũng có thể khiến xe mất thăng bằng, ngã ra đường, thậm chí dẫn đến va chạm với các phương tiện đang lưu thông phía sau hoặc bên cạnh.

Kinh nghiệm lái xe phân khối lớn trong đô thị

Mô tô phân khối lớn là phương tiện có khả năng tăng tốc mạnh, trọng lượng lớn nên đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng xử lý tình huống và kiểm soát tốc độ tốt, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông phương tiện.

Theo các chuyên gia, khi lái mô tô phân khối lớn trong phố, trước hết người lái cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Không nên bám sát ô tô hoặc xe máy, bởi các phương tiện có thể phanh đột ngột, chuyển hướng hoặc xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ. Khoảng cách đủ rộng giúp người điều khiển có thêm thời gian phản ứng, tránh phải phanh gấp trong tình huống khẩn cấp.

Khi di chuyển trên đường đông, cần hạn chế vượt xe nếu tầm nhìn và khoảng trống không bảo đảm. Việc cố vượt bên phải ô tô hoặc luồn lách giữa các phương tiện có thể khiến người lái rơi vào điểm mù, khó phát hiện xe máy đi chậm, người đi bộ hoặc phương tiện chuyển hướng. Chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn và tuân thủ quy định giao thông.

Một kỹ năng quan trọng khác là phanh đúng cách. Khi phát hiện nguy cơ, người lái nên nhả ga, giữ xe ổn định và sử dụng đồng thời phanh trước, phanh sau một cách phù hợp, tăng lực phanh có kiểm soát.

Tránh bóp phanh trước đột ngột, nhất là khi xe đang nghiêng hoặc bánh trước chưa ổn định, vì có thể làm mất độ bám và khiến xe đổ. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS nếu được kích hoạt có thể hỗ trợ hạn chế khóa bánh nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, người điều khiển cần quan sát xa và dự đoán tình huống thay vì chỉ tập trung vào phương tiện ngay trước đầu xe. Khi đi qua giao lộ, khu dân cư, nơi có nhiều xe máy hoặc tầm nhìn bị che khuất, nên chủ động giảm tốc độ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Cuối cùng, người lái mô tô phân khối lớn cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng điều khiển xe ở tốc độ thấp, phanh khẩn cấp và xử lý tình huống trong khu vực an toàn. Sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm đạt chuẩn, găng tay và giày phù hợp cũng giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra sự cố.

(Nguồn video: Otofun)

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