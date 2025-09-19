Giải thưởng Asian Technology Excellence Awards do Tạp chí Asian Business Review tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những dự án và sáng kiến công nghệ xuất sắc nhất tại khu vực châu Á. Tại mùa giải 2025, VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ đã xuất sắc giành giải thưởng “Giải pháp công nghệ xuất sắc Châu Á” với hạng mục “Ứng dụng di động” cho hệ sinh thái OVI Students, OVI Parents và “Phần mềm Công nghệ Giáo dục” cho dự án OVI IELTS.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc VUS nhận bộ đôi giải thưởng dành cho hệ sinh thái ứng dụng OVI

OVI Students & Parents Apps - Trải nghiệm học tập xuyên suốt, quản lý việc học thuận tiện

Ở hạng mục “Ứng dụng di động”, VUS được vinh danh với dự án hệ sinh thái ứng dụng OVI Students & Parents Apps. Bộ đôi ứng dụng này ra mắt ngày 1/4/2024, nhận được phản hồi tích cực từ học viên lẫn phụ huynh nhờ cách tiếp cận mới mẻ, sinh động.

Ứng dụng OVI Kids được xây dựng theo hình thức gamification với giao diện thân thiện lứa tuổi

Ứng dụng OVI Students, gồm hai cấp độ Kids (6-11 tuổi) và Teens (11-15 tuổi). OVI Kids giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh qua hình thức game hóa, với bối cảnh câu chuyện “Vương quốc trên mây” cùng các nhân vật sinh động. Nội dung được xây dựng gắn kết chặt chẽ, liền mạch với bài học trên lớp dưới hình thức trò chơi và nhiệm vụ tương tác giúp trẻ hứng thú, duy trì động lực rèn luyện tiếng Anh đồng thời đảm bảo sự tiến bộ.

Với OVI Teens, ứng dụng tập trung vào cá nhân hóa hành trình học và hỗ trợ học viên ôn luyện các kỹ năng dưới hình thức thử thách dành riêng cho độ tuổi thiếu niên. Hệ thống nhiệm vụ tuần, phần thưởng và bảng xếp hạng duy trì động lực, trong khi nội dung luyện tập học thuật hơn và nâng dần theo mức độ khó, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục các kỳ thi quốc tế.

Dữ liệu ghi nhận tỷ lệ sử dụng ứng dụng thường xuyên (Stickiness Ratio) ổn định ở mức 62-65% trên OVI Kids và OVI Teens. Ngoài ra, dữ liệu nội bộ còn ghi nhận trong năm học 2024-2025, học viên Super Kids hoàn thành trên 75% luyện tập trên OVI Kids có điểm cuối khoá cao hơn gần 3,5 điểm so với nhóm luyện dưới 25%. Với Young Leaders, mức chênh lệch lên đến 7 điểm. Sự cải thiện nổi bật tập trung ở các kỹ năng Từ vựng, Viết và Ngữ pháp, khẳng định hiệu quả thiết thực mà OVI mang lại trong việc nâng cao kết quả học tập.

OVI Parents giúp cha mẹ quản lý và đồng hành cùng con trên hành trình học tiếng Anh

Thiết kế dành riêng cho cha mẹ, OVI Parents được tích hợp báo cáo điểm số, bài tập, chứng chỉ, hình ảnh lớp học và tình hình chuyên cần theo thời gian thực. Chỉ với một tài khoản, phụ huynh có thể quản lý nhiều hồ sơ học tập, biến việc học tiếng Anh thành một hành trình đồng hành đầy niềm vui của cả gia đình.

OVI IELTS - luyện thi IELTS hữu ích

Ở hạng mục “Phần mềm Công nghệ Giáo dục”, VUS được vinh danh với dự án OVI IELTS - nền tảng luyện thi IELTS toàn diện, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi theo lộ trình được cá nhân hoá cũng như xu hướng thi trên máy tính.

Ứng dụng tích hợp hơn 20.000 hoạt động học tập phân hóa theo trình độ, cho phép học viên rèn luyện đủ bốn kỹ năng với thống kê tiến độ theo thời gian thực, phản hồi tự động và lộ trình học tập cá nhân hóa. Đặc biệt, tính năng Phòng thi ảo mô phỏng kỳ thi thật giúp học viên làm quen quy trình, rèn luyện tâm lý vững vàng, đồng thời được hỗ trợ bởi AI Scoring Assistant trong Speaking và Writing, mang lại kết quả có tính chính xác cao, gần sát với band điểm thực tế.

OVI IELTS là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các “sĩ tử” luyện IELTS

Không chỉ là công cụ ôn luyện, OVI IELTS còn tạo dựng một môi trường học tập giàu kết nối và động lực, với các tính năng như Class Messenger và Home-school Connection, giúp gắn kết học viên - giáo viên - phụ huynh, mang đến trải nghiệm luyện thi toàn diện và hiệu quả.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc VUS chia sẻ về định hướng đầu tư và phát triển công nghệ giáo dục.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực tiên phong của VUS trong việc mang đến một hệ sinh thái ứng dụng học tập toàn diện cho học viên với trải nghiệm xuyên suốt từ offline đến online, đồng thời trao cho phụ huynh một nền tảng hiệu quả để kết nối và đồng hành cùng con trong suốt hành trình học tập.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng Giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng việc học tiếng Anh cần phải là một hành trình vui vẻ, truyền cảm hứng và có tính gắn kết cao. Thông qua đầu tư vào các đổi mới EdTech như hệ sinh thái OVI, VUS tiên phong kiến tạo những cách thức mới để kết nối lớp học với nền tảng số, mở ra thêm điểm chạm cho học viên trau dồi Anh ngữ và gia tăng sự kết nối, đồng hành của gia đình.

VUS cũng mong muốn góp sức thực hiện tầm nhìn rộng lớn hơn của Việt Nam: đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Công nghệ chính là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường học tập kết nối, thuận tiện và dễ dàng tiếp cận, từ đó đưa các chương trình chuẩn quốc tế chất lượng cao đến với nhiều học viên trên khắp cả nước và khu vực.”

Ngọc Minh