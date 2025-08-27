Các đơn vị đồng tổ chức IELTS mới đây công bố dữ liệu liên quan đến kỳ thi IELTS trên toàn cầu trong năm 2024-2025. Tính riêng bài thi Academic (học thuật), điểm IELTS trung bình của người Việt là 6.2, xếp thứ 29 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Mức điểm này tương tự với năm trước.

Trong đó, điểm phổ biến nhất là 6.0 (21%), tiếp đến là 6.5 (18%) và 5.5 (17%). So với mức trung bình của thế giới, điểm Nghe và Viết của thí sinh Việt Nam cao hơn (mức trung bình thế giới lần lượt là 6.4 và 6.0), trong khi điểm Đọc và Nói thấp hơn (mức trung bình thế giới lần lượt là 6.7 và 6.4).

Về tỷ lệ điểm số, mức điểm IELTS phổ biến thí sinh Việt Nam đạt được là 6.0, chiếm 21%. Xếp sau đó là 6.5, chiếm 18% và 5.5, chiếm 17%. Chỉ có 5% thí sinh đạt từ 8.0 trở lên; 1% thí sinh đạt từ 8.5 trở lên.

Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, Đức dẫn đầu về điểm thi IELTS trung bình với điểm 7.6. Xếp sau đó là Malaysia và Tây Ban Nha cùng đạt điểm trung bình với 7.1. Italia xếp thứ 4 với điểm IELTS trung bình là 7.0.

Xét những quốc gia có tỷ lệ bài thi đạt từ 8.5 trở lên cao nhất, Đức đứng đầu với 14%. Xếp sau đó là Malaysia chiếm 6%, Tây Ban Nha chiếm 5%...

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Malaysia có điểm trung bình IELTS là 7.1, một số quốc gia có điểm trung bình IELTS cao hơn Việt Nam là Philippines đạt 6.8, Indonesia đạt 6.7, Myanmar và Ấn Độ cùng đạt 6.6…

Mức điểm của Việt Nam cao hơn Trung Quốc và Nhật Bản khi lần lượt đạt 5.9 và 5.8.

IELTS hiện là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến toàn cầu, được sử dụng rộng rãi cho mục đích học tập, việc làm và di trú. Hơn 12.500 tổ chức trên thế giới sử dụng IELTS, bao gồm các tổ chức giáo dục, nhà tuyển dụng, chính phủ...