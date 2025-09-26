Ca sĩ Vy Oanh vừa ra mắt album Ảo ảnh, đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt. Dự án là lời tri ân những khán giả đã đồng hành cùng ca sĩ trong suốt chặng đường làm nghệ thuật.

Nữ ca sĩ cho biết gần 20 năm ca hát, cô có khoảng thời gian trồi sụt, lúc lên lúc xuống và phải tạm gián đoạn để chăm lo gia đình nhỏ.

Vy Oanh vui vì lúc này vẫn còn được mọi người yêu thương. Ca sĩ hứa với lòng chỉ cần còn khán giả ủng hộ, cô vẫn miệt mài ca hát.

Vy Oanh trước nay luôn mong mỏi làm nghề yên bình, thầm lặng. Dù vậy, những drama, ồn ào cứ kéo đến từng khiến cô trăn trở, nặng lòng.

“Tôi luôn chủ động không muốn drama nhưng có vẻ nó lại thích Vy Oanh thì phải. Tôi chỉ mong mình đóng góp những sản phẩm âm nhạc đến khán giả, lan tỏa những điều vui vẻ, tích cực trong cuộc đời”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 40, Vy Oanh hiện có cuộc sống viên mãn nhiều người mơ ước.

Nhiều năm qua, Vy Oanh cùng ông xã - doanh nhân Lê Thiện vun đắp tổ ấm với 3 con. Niềm vui được làm vợ, làm mẹ giúp cô trưởng thành qua từng ngày, thêm thấu hiểu giá trị sống.

Giọng ca Đồng xanh suy nghĩ tích cực và tập cho bản thân “biết đủ, an vui”. Với nữ ca sĩ, sự lạc quan, yêu đời, yêu người chính là bí quyết giúp bản thân giữ được nụ cười, sự trẻ trung lâu dài.

Trở lại ca hát, Vy Oanh cũng nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng phụ nữ ở tuổi cô nên lui về chăm sóc con cái, gia đình vì nỗ lực làm việc đến đâu cũng rất khó có thành tựu đột phá.

Ca sĩ không đặt nặng áp lực danh tiếng, thành tích vì hiểu rõ bản thân.

"Thật ra, tôi đã lui rồi và bây giờ trở lại với một tâm thế thoải mái. Tôi đang hát cho chính mình và cho những ai cùng nhịp đập âm nhạc", cô cho hay.

Với Vy Oanh, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình, chạy đua với bản thân chứ không phải ai khác.

Dịp này, Vy Oanh cũng giới thiệu MV Đông đến đây rồi em về bên ai - bản ballad đậm chất trữ tình trong album.

MV kể câu chuyện tình yêu kéo dài 10 năm của một đôi trẻ. Vào đúng ngày kỷ niệm, chàng trai dự định cầu hôn người yêu nhưng bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng, mất trí nhớ và không còn nhận ra cô.

