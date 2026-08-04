Học 'chữa lành' từ những vết xước

Vài năm qua, ca sĩ Vy Oanh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Sau biến cố cuộc sống, cô chọn nhịp sống lặng lẽ, dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm, chăm sóc chồng con và phát triển công việc kinh doanh.

Ca sĩ Vy Oanh trở lại sau thời gian kín tiếng.

Gần đây, nữ ca sĩ quyết định trở lại với dự án âm nhạc Hai bản thể - UNFOLDED. Với Vy Oanh, đây không chỉ là dấu mốc tái xuất sau thời gian dài lặng tiếng mà còn là dịp kể lại hành trình chiêm nghiệm qua chặng đường nhiều thăng trầm.

Phía sau hình ảnh một Vy Oanh tràn đầy năng lượng là quãng thời gian cô lặng lẽ sắp xếp lại cuộc sống, học cách cân bằng trước những biến cố đã qua. Sau tất cả, nữ ca sĩ không phủ nhận những tổn thương từng gánh chịu, song không để quá khứ níu chân mình.

"Có lẽ ai cũng có những vết xước trong cuộc đời. Điều khác nhau là chọn giữ lại nỗi đau hay giữ lại bài học", cô tâm sự với VietNamNet. Ca sĩ biết ơn cả những ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc sống, bởi tất cả đều góp phần tạo nên con người của hiện tại. Vy Oanh quan niệm: "Chữa lành không phải là quên đi quá khứ mà là mỉm cười khi nhớ về nó".

Nữ ca sĩ nói giờ đây không còn muốn dành năng lượng cho điều khiến bản thân tổn thương hay nặng lòng.

"Tôi khá mau quên và không có thói quen giữ điều nặng lòng quá lâu. Điều tôi quan tâm hơn là hôm nay sống như thế nào, làm được gì có ích và dành mối quan tâm cho người mình yêu thương. Khi cuộc sống có đủ điều để cố gắng sẽ không còn bận tâm giữ lại thứ đã cũ", cô bộc bạch.

Trải nghiệm ấy khiến Vy Oanh thay đổi nhiều trong cách nhìn nhận về hạnh phúc. Nếu trước đây cô đặt nhiều tâm sức cho sự nghiệp thì hiện tại, gia đình là ưu tiên lớn nhất.

Vy Oanh chọn 3 từ: 'Biết ơn', 'bình an' và 'không ngừng học hỏi' để mô tả cuộc sống hiện tại. Điều khiến ca sĩ trăn trở nhất lúc này là quỹ thời gian. Cô muốn chu toàn vai trò người vợ, người mẹ, tiếp tục phát triển công việc kinh doanh, đồng thời không rời xa âm nhạc.

Vợ chồng không chọn cách tranh cãi hay tạo thêm gánh nặng cho nhau

Ca sĩ Vy Oanh tìm điểm tựa bên ông xã.

Bước qua tuổi 40, điều Vy Oanh tìm kiếm không còn là sự nổi tiếng hay những lời công nhận từ người khác mà là sự bình an trong tâm hồn. Với nữ ca sĩ, khi người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân, không còn nhu cầu chứng minh với bất kỳ ai mà lựa chọn sống đúng với điều mình tin là ý nghĩa, tự khắc sẽ tìm thấy tự do và hạnh phúc.

Điểm tựa giúp Vy Oanh gìn giữ sự bình yên suốt nhiều năm qua là người bạn đời. Sau nhiều năm đồng hành, điều cô trân quý nhất ở ông xã không nằm ở vật chất hay những lời yêu thương hoa mỹ mà ở sự thấu hiểu và cách anh lặng lẽ ở phía sau mỗi quyết định của vợ.

Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai chọn lắng nghe thay vì hơn thua. Mỗi người đều có khoảng lặng riêng để tự cân bằng cảm xúc và giải quyết áp lực trước khi ngồi lại chia sẻ. Với Vy Oanh, niềm tin dành cho nhau đôi khi còn giá trị hơn mọi lời hứa.

"Với tôi, gia đình không phải nơi phân định ai đúng ai sai mà là nơi để cùng nhau bước tiếp. Khi cả vợ lẫn chồng biết tôn trọng sự khác biệt, biết lắng nghe và cho nhau không gian để trưởng thành thì áp lực nào rồi cũng có cách vượt qua", cô giãi bày.

Vợ chồng cô thống nhất mục tiêu chung là dành cho các con điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Khi cuộc sống tìm được sự cân bằng, Vy Oanh mới nghĩ đến bản thân và đam mê âm nhạc.

Vy Oanh kể câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc, sau những tổn thương, mất mát và tự chữa lành.

Ca sĩ xem dự án mới là cách kể lại hành trình trưởng thành. Mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc, phản chiếu trải nghiệm của người phụ nữ sau yêu thương, mất mát và quá trình tự chữa lành.

"Tôi không muốn chỉ phát hành các bài hát riêng lẻ mà muốn kể một hành trình. Cuộc sống của mỗi người đều có nhiều giai đoạn, nhiều cảm xúc và nhiều phiên bản của chính mình. Khi các ca khúc được đặt cạnh nhau, chúng sẽ kể nên một câu chuyện trọn vẹn hơn về sự trưởng thành và những lựa chọn", cô chia sẻ.

Hai bản thể - UNFOLDED gồm 3 chương với ba sắc thái khác nhau, mở đầu bằng Balayah - ca khúc Latin Pop được thực hiện trong thời gian gấp rút, chỉ gần 2 tuần. Đây là lần đầu cô dành nhiều thời gian cho vũ đạo, thậm chí phải tập luyện khi chân đang chấn thương.

Ca sĩ còn ấp ủ các dự án mới với ca khúc Người không thể gọi tên, Chỉ là như thế, hay chuỗi bản hit được làm mới cùng series Thánh ca, lần lượt ra mắt từ nay đến năm 2027.

MV "Balayah" của ca sĩ Vy Oanh

Ảnh, clip: NVCC