Trang web khiêu dâm thuộc top đầu thế giới tuyên bố từ ngày 2/2, chỉ những người dùng đã có tài khoản và hoàn tất xác minh độ tuổi mới được phép truy cập dịch vụ. Chính sách này cũng áp dụng cho Y...n và R...e, hai nền tảng khác của công ty mẹ Aylo.

Quyết định này được đưa ra sau khi P...b ghi nhận lượng truy cập từ Anh sụt giảm tới 77% kể từ tháng 7/2025. Đây là thời điểm Cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom bắt đầu thực thi nghiêm ngặt Đạo luật An toàn Trực tuyến (OSA), yêu cầu các nền tảng nội dung người lớn phải áp dụng các biện pháp kiểm tra độ tuổi "hiệu quả cao" như quét khuôn mặt hoặc xác thực thẻ tín dụng.

Anh yêu cầu các nền tảng 18+ phải áp dụng các biện pháp kiểm tra độ tuổi. Ảnh: The Guardian

Alex Kekesi, Phó Chủ tịch thương hiệu của Aylo, cho rằng khung pháp lý này thực tế đang đẩy người dùng vào "những góc tối không được kiểm soát của Internet", gây rủi ro cho quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của công dân Anh.

Theo dữ liệu từ SimilarWeb, dù lượng người truy cập giảm mạnh (còn 9,8 triệu lượt trong tháng 8), P...b vẫn là web đen phổ biến nhất tại Anh. Tuy nhiên, rào cản kỹ thuật đã thúc đẩy xu hướng lách luật.

Việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để vượt qua các hạn chế xem đã tăng vọt. Số lượng người dùng VPN tăng hơn gấp đôi sau khi quy định kiểm tra độ tuổi được áp dụng, từ mức 650.000 lên đỉnh điểm hơn 1,4 triệu vào giữa tháng 8/2025.

Bà Kekesi lập luận rằng việc thực thi OSA triệt để là bất khả thi. Khi các trang web tuân thủ luật pháp bị siết chặt, người dùng sẽ chuyển sang các trang web lậu không có biện pháp xác minh người đăng tải hay kiểm duyệt nội dung, dẫn đến nguy cơ tiếp xúc với các nội dung bất hợp pháp cao hơn.

Đáp trả lại động thái của P...b, phát ngôn viên của Ofcom khẳng định cơ quan này chỉ thực thi các quy tắc đã được luật hóa nhằm bảo vệ trẻ em. "Các dịch vụ khiêu dâm có quyền lựa chọn: hoặc thực hiện kiểm tra độ tuổi để bảo vệ người dùng theo luật định, hoặc chặn truy cập tại Anh", đại diện Ofcom nhấn mạnh.

Cơ quan này cho biết tính đến tuần này, 68 trong số 100 dịch vụ nội dung người lớn hàng đầu tại Anh đã triển khai kiểm tra độ tuổi. Ofcom cũng đang tiến hành điều tra hơn 80 trang web khác và vừa phạt một nhà cung cấp 1 triệu bảng Anh vì không tuân thủ quy định.

(Theo The Guardian)