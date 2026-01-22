Khi sức khỏe trở thành một thước đo của sự đủ đầy

Trong ký ức của nhiều người, Tết từng gắn với sự tươm tất, đủ đầy và những món quà mang đậm không khí sum vầy. Theo thời gian, cảm nhận về sự thịnh vượng cũng được mở rộng. Ngày nay, một cái Tết trọn vẹn còn được cảm nhận qua việc người thân trong gia đình có sức khỏe ổn định, tinh thần an tâm và nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới.

Sự thay đổi trong cách nhìn ấy khiến quà Tết mang thêm chiều sâu. Món quà không chỉ đại diện cho lời chúc đầu năm, mà trở thành cách thể hiện sự quan tâm cụ thể và chân thành. Khi trao đi một món quà hướng đến sức khỏe, người tặng cũng gửi gắm mong muốn người nhận có được sự vững vàng và an yên trong đời sống thường nhật. Lúc đó, món quà trở thành cầu nối cảm xúc, giúp lời chúc đầu năm trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn.

Giá trị thực tế tạo nên món quà của mọi nhà

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của xu hướng Wellness Gift - quà tặng gắn với sức khỏe - trong dịp Tết đến từ chính tính ứng dụng và sự thấu hiểu nhu cầu đời sống. Trước hết, đây là những món quà có thể tiếp tục được sử dụng sau Tết, gắn với sinh hoạt hằng ngày và hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, Wellness Gift thể hiện sự tinh tế trong cách trao gửi. Việc lựa chọn một sản phẩm liên quan đến sức khỏe cho thấy người tặng dành thời gian cân nhắc và quan tâm đến người nhận, từ thói quen sinh hoạt đến mong muốn duy trì chất lượng sống. Trong bối cảnh sức khỏe được xem là nền tảng của hạnh phúc, sự lựa chọn này mang theo nhiều ý nghĩa hơn một món quà thông thường.

Cuối cùng, yếu tố chất lượng và uy tín cũng đóng vai trò quan trọng. Người tiêu dùng ngày nay chú trọng đến nguồn gốc, tiêu chuẩn và độ an tâm của sản phẩm, bởi món quà không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn gắn với sự tin tưởng và trách nhiệm. Khi hội tụ được sự thiết thực, tinh tế và đáng tin cậy, quà tặng sức khỏe trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều thế hệ, nhiều mối quan hệ và dần được xem là món quà của mọi nhà trong dịp Tết.

“Sống khỏe, Sống bền” - sự kết tinh của chất lượng và tâm ý

Trong xu hướng Wellness Gift, bộ quà Tết “Sống khỏe, Sống bền” của Doppelherz - Thương hiệu số 1 tại châu Âu về Vitamin, Khoáng chất và Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ (Theo công bố của IQVIA cho giai đoạn quý I/2025), được nhìn nhận như một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần Wellness Gift hiện đại. Trọng tâm của “Sống khỏe” nằm ở việc hỗ trợ nền tảng đề kháng và duy trì năng lượng - những yếu tố giúp mỗi người cảm thấy vững vàng hơn trong nhịp sống thường ngày. Các sản phẩm trong hộp quà được phát triển dựa trên tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, mang đến sự an tâm khi sử dụng như một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe:

Combo Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ A-Z Depot & Active Breath hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe nhờ bổ sung 25 vitamin, khoáng chất thiết yếu, đồng thời hỗ trợ sức khỏe phổi.

Combo Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Joints Ultra & Ginkgo hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hoá khớp, hỗ trợ bôi trơn khớp và bảo vệ sụn khớp; hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não và hỗ trợ cải thiện trí nhớ.

Combo Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Eye Vital & Vitamin E giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt, hỗ trợ tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt, đồng thời cung cấp vitamin E nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ bảo vệ da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Song hành với đó, thông điệp “Sống bền” được thể hiện qua cách bộ quà được thiết kế để có thể tiếp tục sử dụng và gắn bó trong đời sống sau Tết. Việc giữ lại hộp quà, tái sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày giúp món quà không khép lại vai trò sau những ngày đầu năm, mà tiếp tục hiện diện như một lời nhắc nhẹ nhàng về việc quan tâm đến bản thân và gia đình.

Sức khỏe vốn là điều người Việt luôn dành cho nhau trong những lời chúc đầu xuân. Khi lời chúc ấy được cụ thể hóa bằng những bộ quà hướng đến chăm sóc sức khỏe, Tết hiện đại trở nên sâu sắc hơn, nơi sự quan tâm không chỉ được nói ra, mà được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn bền vững và giàu ý nghĩa.

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.