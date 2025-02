Bầu không khí đau thương bao trùm tang lễ nữ diễn viên tài năng Kim Sae Ron được tổ chức tại nhà tang lễ Trung tâm Y tế Ansan, quận Songpa, Seoul ngày 17/2. Sự ra đi đột ngột ở tuổi 25 của cô khiến làng giải trí Hàn Quốc chìm trong nỗi đau và tiếc thương vô hạn.

Won Bin đến viếng Kim Sae Ron. Ảnh: Nate

Won Bin khóc trong tang lễ:

Video: Weibo

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là hình ảnh tài tử Won Bin - bạn diễn của Kim Sae Ron trong phim The Man From Nowhere (2010) - đến viếng từ rất sớm. Nam diễn viên xuất hiện một mình vào khoảng 12h47, gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Anh lặng lẽ cúi đầu trước di ảnh người bạn diễn nhỏ năm xưa, thỉnh thoảng phải dùng tay áo lau nước mắt.

Sau khi chào hỏi gia quyến và thắp nén nhang tưởng niệm, Won Bin ở lại dùng bữa đơn giản cùng mọi người. Anh trò chuyện với một số người quen trước khi rời đi vào lúc 1h18 chiều. Vợ của Won Bin - diễn viên Lee Na Young - tuy không đến viếng nhưng gửi vòng hoa chia buồn.

13 năm trước, hình ảnh Won Bin nắm tay cô bé Kim Sae Ron 10 tuổi trên thảm đỏ Lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 8 từng khiến công chúng vô cùng xúc động. Giờ đây, người cha màn ảnh năm nào lại phải tiễn đưa "cô con gái nhỏ" trong nước mắt.

Ngoài Won Bin, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác cũng đến tiễn biệt Kim Sae Ron. Han So Hee và Kim Bo Ra - hai người bạn thân thiết của cố diễn viên - xuất hiện với vẻ mặt đau buồn. MC Jang Sung Kyu cũng có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Vòng hoa của Kim Bo Ra khiến nhiều người không kìm được nước mắt với thông điệp: "Khi chúng ta gặp lại, chị sẽ ít phàn nàn hơn". Các ngôi sao như F.T. Island, Gong Myung, Ma Dong Seok, IU... dù không thể đến viếng cũng đã gửi vòng hoa bày tỏ sự thương tiếc.

Trên mạng xã hội, làn sóng chia buồn lan rộng khi nhiều nghệ sĩ như Seo Ye Ji, Seo Kang Joon, Kwon Mina, Yel, Kim Ok Bin... đồng loạt đăng ảnh hoa cúc trắng tưởng niệm. Diễn viên Kim Min Chae - người từng đóng vai mẹ của Kim Sae Ron trong phim The Neighbors - xúc động viết: "Tôi rất hạnh phúc khi được gặp cô ấy với tư cách con gái trong phim. Xin hãy an nghỉ ở nơi đó".

Di ảnh Kim Sae Ron được đặt trang trọng, bao quanh bởi những đóa cúc trắng tinh khôi. Trong bức ảnh, gương mặt xinh đẹp của cô khiến nhiều người không khỏi xót xa cho một tài năng đã ra đi quá sớm.

Theo thông tin từ cảnh sát, Kim Sae Ron được phát hiện trong tình trạng ngưng tim vào chiều 16/2 tại một khu chung cư ở Seoul. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cô đã không qua khỏi. Cảnh sát cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu tội phạm.

Lễ truy điệu nữ diễn viên sẽ được tổ chức vào ngày 19/2. Sự ra đi của Kim Sae Ron không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, bạn bè mà còn là mất mát lớn với nền điện ảnh Hàn Quốc khi mất đi một diễn viên tài năng đã gắn bó với nghệ thuật từ thuở ấu thơ.

Minh Nghĩa

Theo Nate, Yonhap, TV Daily