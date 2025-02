Ngày 16/2, giải trí Hàn Quốc chấn động trước tin nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Sự ra đi đột ngột của "thần đồng diễn xuất" một thời để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và đồng nghiệp.

Tuổi thơ cơ cực trong gia đình đơn thân

Kim Sae Ron sinh năm 2000 trong một gia đình đơn thân với hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Seoul nhưng không thể hoàn thành việc học vì mang thai ngoài ý muốn. Sau khi ly hôn, người mẹ rơi vào trầm cảm nặng vì không thể nuôi nổi ba con gái.

Trong một lần tuyệt vọng, mẹ Kim Sae Ron đã kéo cả ba con lên lầu với ý định tự tử tập thể. May mắn thay, tiếng khóc và van xin của Sae Ron khi bám chặt lan can đã giúp người mẹ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, sự kiện này để lại nỗi ám ảnh suốt đời cho nữ diễn viên. Theo lời mẹ cô kể lại, Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ sẽ kéo cô đi tự tử.

Thần đồng diễn xuất với tuổi thơ bị đánh cắp

Để chia sẻ gánh nặng với mẹ, Kim Sae Ron bước chân vào làng giải trí từ năm 9 tuổi. Bộ phim đầu tay A brand new life (2009), kể về cô bé bị bố bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Tác phẩm đoạt giải Phim châu Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, đưa cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ nhất được dự Liên hoan phim Cannes.

Tên tuổi của Kim Sae Ron thực sự tỏa sáng với vai diễn trong The man from nowhere (2010) bên cạnh tài tử Won Bin. Phim đạt doanh thu 43 triệu USD và đưa cô lên hàng ngũ sao nhí đình đám. Ở tuổi 14, cô thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh năm 2014 với phim A girl at my door, đồng thời trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi Ảnh hậu tại giải Baeksang.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng sớm đồng nghĩa với việc tuổi thơ bị đánh cắp. Kim Sae Ron phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí đóng phim khi sốt 40 độ hay quay ngoài trời âm 27 độ. Những bộ phim đầu đời của cô đều mang nội dung nặng nề, kinh dị, vượt quá độ tuổi được phép xem của chính cô.

Ngôi sao đoản mệnh của màn ảnh Hàn Quốc với 13 năm cống hiến, tham gia 10 phim điện ảnh và gần 30 phim truyền hình trước khi qua đời ở tuổi 25, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và đồng nghiệp.

Nạn nhân của bạo lực học đường và sự nghiệp đứt gánh

Sự nổi tiếng khiến Kim Sae Ron trở thành mục tiêu bắt nạt tại trường học. Trong chương trình Knowing Bros năm 2018, cô tiết lộ bị bạn bè tẩy chay, vứt giày khiến phải đi chân trần về nhà. Trên tường và sân trường xuất hiện những dòng chữ nguyền rủa cô. Thậm chí trong tiệc sinh nhật do cô tổ chức, không một ai đến tham dự.

Những trải nghiệm đau thương này khiến cô gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Năm 2016, cô quyết định rời trường học chính quy để học tại nhà với gia sư riêng.

Trong 13 năm hoạt động (2009-2022), Kim Sae Ron tham gia 10 phim điện ảnh và gần 30 phim truyền hình. Tuy nhiên, sự chuyển đổi từ diễn viên nhí sang diễn viên trưởng thành không suôn sẻ. Các vai diễn sau này của cô như trong Mirror of the Witch (2016) hay Leverage (2019) không tạo được tiếng vang như trước.

Bi kịch lớn nhất đến vào tháng 5/2022, khi cô gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu, đâm vào trạm biến áp tại khu vực Gangnam, Seoul. Sự cố khiến 57 cửa hàng mất điện trong gần 5 giờ. Kim Sae Ron bị phạt 20 triệu won, mất hết hợp đồng quảng cáo và phim ảnh, phải rút khỏi nhiều dự án lớn như series Chó săn công lý của Netflix.

Cô gái trẻ với cuộc đời đầy bi kịch khi sinh ra trong gia đình đơn thân khó khăn, phải gánh vác gia đình từ nhỏ, chịu đựng bạo lực học đường, và trải qua những năm tháng cuối cùng trong cô độc sau scandal năm 2022.

Những năm tháng cuối đời

Ba năm cuối đời, Kim Sae Ron sống trong cảnh kiệt quệ về tài chính và tinh thần. Cô phải bán tài sản, làm việc tại quán cà phê để trang trải cuộc sống. Năm 2024, cô vướng ồn ào khi đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình.

Tháng 4/2024, cô từng đăng story với nội dung: "Tôi đang ở trong khoảng thời gian khó khăn, các người không thể ngừng làm điều đó sao? Điều tôi thực sự muốn nói trong những ngày này là... Tôi khổ quá mà". Đây được xem như một tín hiệu cầu cứu nhưng không được lắng nghe.

Lần cuối cùng Kim Sae Ron xuất hiện trên mạng xã hội là khoảng 4 tuần trước khi qua đời, chỉ đăng ảnh bản thân mà không có bất cứ chia sẻ nào. Theo bạn thân tiết lộ, cô dự định mở một quán cà phê ở Hapjeong-dong, Seoul và chưa từ bỏ ước mơ quay lại với diễn xuất. Năm ngoái, cô đã quay bộ phim độc lập Guitar Man, chưa có lịch chiếu.

Sự ra đi của Kim Sae Ron ở tuổi 25 không chỉ là mất mát lớn cho làng giải trí Hàn Quốc mà còn là lời cảnh tỉnh về mặt tối của showbiz, nơi áp lực danh tiếng và kỳ vọng có thể nghiền nát một tài năng trẻ.

