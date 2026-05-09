Vũ đạo của Shakira trong "Dai Dai".

Càng gần đến ngày khai màn World Cup 2026, không khí càng nóng lên khi "nữ hoàng nhạc World Cup" nhá hàng trích đoạn MV ca khúc chủ đề Dai Dai với giai điệu sôi động cùng vũ đạo nóng bỏng.

Nữ ca sĩ người Colombia cùng các vũ công xuất hiện trên sân vận động huyền thoại Maracaná ở Rio de Janeiro, Brazil. Các vũ công mặc trang phục đại diện cho các quốc gia thi đấu ở vòng chung kết World Cup 2026, riêng Shakira mặc trang phục với 2 màu vàng và xanh đại diện cho màu áo của Colombia.

Trên trang Instagram, Shakira hào hứng chia sẻ: "Từ sân vận động Maracaná, đây là Dai Dai - ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026". Cô đồng thời nhắc tới Burna Boy, ca sĩ góp giọng trong Dai Dai.

Đoạn trích ca khúc này sau khi ra mắt đã hút 1,9 triệu lượt thích trong chưa đầy 24 giờ. Ca khúc đầy đủ sẽ được tung ra ngày 14/5 tới.

20 năm trước, Shakira từng biểu diễn ca khúc Hips Don't Lie (Bamboo) ở lễ bế mạc World Cup 2026 ở Đức và từng gây sốt với Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2010.

Trước Shakira, hàng loạt ca sĩ từng được chọn hát ca khúc chủ đề của World Cup như: Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Will Smith, Jungkook.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11/6-19/7. Năm nay lễ khai mạc quy tụ dàn sao hạng A trải dài ở cả 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Sáng 9/5, Facebook của FIFA World Cup công bố các ngôi sao Lisa (BlackPink), Katy Perry, Future, Anitta, Rema và Tyla sẽ là những nghệ sĩ chính biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/6.

Tại Toronto (Canada), dàn sao biểu diễn khai mạc bao gồm: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

Tại Mexico, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná và Tyla là những ngôi sao trình diễn khai mạc.

Đoạn trích MV "Dai Dai":