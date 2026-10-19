Không chỉ phục vụ nhu cầu đi làm, đưa đón con hay những chuyến dã ngoại cuối tuần, chiếc ô tô điện Wuling Bingo còn là món quà thiết thực tôn vinh sự chủ động của người phụ nữ hiện đại.

Dải sản phẩm Wuling Bingo CCS2 gồm ba phiên bản: Wuling Bingo phiên bản 333 km giá 399 triệu đồng, Wuling Bingo Plus 333 km giá 469 triệu đồng và Wuling Bingo Max 410 km giá 499 triệu đồng, mang đến hai lựa chọn cho người dùng muốn kết hợp thiết kế thanh lịch, tiện nghi và khả năng di chuyển thuần điện.

Buổi sáng đến văn phòng, buổi chiều đón con, cuối tuần gặp bạn bè hoặc dành thời gian cho một chuyến đi riêng: mỗi lịch trình đều gắn với nhu cầu chủ động về phương tiện. Với người phụ nữ đang cân bằng công việc, gia đình và sở thích cá nhân, chiếc ô tô còn là một không gian riêng giữa ngày bận rộn.

Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vì thế cũng là cơ hội để cân nhắc một món quà có giá trị sử dụng lâu dài. Đó có thể là món quà dành cho người thân, hoặc phần thưởng một người phụ nữ tự dành cho mình sau những nỗ lực trong cuộc sống.

Thiết kế để thể hiện phong cách, tiện nghi để dùng mỗi ngày

Wuling Bingo Plus và Wuling Bingo Max mang ngôn ngữ thiết kế bo tròn, kết hợp đường nét mềm mại với các chi tiết mạ chrome. Những lựa chọn màu sắc như Tím Pastel, Trắng Ivory, Xanh Denim hay Hồng Matte giúp người mua tìm được chiếc xe phù hợp với gu thẩm mỹ của mình.

Sự gắn bó với một chiếc xe còn đến từ những chi tiết được sử dụng hằng ngày. Cả hai phiên bản có cấu hình 5 chỗ, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, màn hình thông tin và màn hình giải trí cùng kích thước 10,25 inch. Hàng ghế sau có thể gập để linh hoạt bố trí không gian khi cần mang thêm hành lý.

Camera toàn cảnh 360 độ và cảm biến đỗ xe phía sau hỗ trợ quan sát khi đưa xe vào bãi đỗ hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Các trang bị như 4 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và điểm cố định ghế trẻ em ISOFIX cũng là những yếu tố người mua có thể cân nhắc khi lựa chọn phương tiện phục vụ cả cá nhân lẫn gia đình.

Wuling Bingo Plus hay Wuling Bingo Max - Lựa chọn từ lịch trình thực tế

Với mức giá 469 triệu đồng, Wuling Bingo Plus, tương ứng phiên bản LV2 333 km CCS2, hướng đến người dùng ưu tiên tiện nghi và có lịch trình chủ yếu trong đô thị. Quãng đường di chuyển công bố 333 km sau một lần sạc đầy là cơ sở để người mua tính toán nhu cầu đi làm, đưa đón con và các hoạt động thường ngày.

Wuling Bingo Max, tương ứng phiên bản LV2 410 km CCS2, có giá 499 triệu đồng. Chênh lệch 30 triệu đồng so với Bingo Plus mang lại quãng đường di chuyển công bố dài hơn 77 km sau một lần sạc đầy. Đây là điểm đáng cân nhắc với người thường xuyên di chuyển nhiều, có lịch trình linh hoạt hoặc muốn thêm dư địa cho các chuyến đi cuối tuần.

Cả hai phiên bản đều trang bị cổng sạc CCS2, hỗ trợ sạc AC và sạc nhanh DC. Khi lựa chọn, người dùng nên xem xét đồng thời quãng đường đi mỗi ngày, điều kiện sạc tại nhà và các điểm sạc phù hợp trên tuyến đường thường xuyên di chuyển.

Quãng đường thực tế sau mỗi lần sạc phụ thuộc vào điều kiện vận hành, tốc độ, tải trọng, thời tiết và việc sử dụng điều hòa.

Tháng 10, thêm lý do để phụ nữ lựa chọn món quà cho chính mình

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thường gắn với những bó hoa, món quà và lời chúc dành cho những người phụ nữ thân yêu. Nhưng cùng với sự thay đổi trong quan niệm về cuộc sống, cách phụ nữ tự thưởng cho bản thân cũng ngày càng đa dạng.

Đón dịp 20/10 năm nay, Wuling triển khai chính sách hỗ trợ tiền sạc lên tới 40 triệu đồng dành cho khách hàng lựa chọn Wuling Bingo Plus và Wuling Bingo Max trong tháng 10/2026.

Chính sách ưu đãi này giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí sạc trong quá trình sử dụng, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của ô tô điện đối với những người đang cân nhắc lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp với nhu cầu lâu dài.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập TMT Group (1976-2026), khách hàng còn có cơ hội nhận voucher tri ân trị giá 5 triệu đồng cùng quyền tham gia chương trình quay thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn theo thể lệ.

Khách hàng quan tâm có thể đến hệ thống showroom Wuling trên toàn quốc để tìm hiểu sản phẩm, đăng ký lái thử Wuling Bingo Plus và Wuling Bingo Max, đồng thời được tư vấn về các chính sách ưu đãi hiện hành.

Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 5454 62

Website: https://tmt-vietnam.com/.

Bích Đào