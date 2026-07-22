- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò của ngành Điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã?

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của xã biên giới Đắk Wil đã có những chuyển biến rất tích cực: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng

Một trong những yếu tố tạo động lực quan trọng cho sự phát triển đó là hệ thống điện lưới quốc gia được đầu tư, nâng cấp, cung cấp điện ổn định và an toàn. Nhờ có nguồn điện chất lượng, người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, điện ổn định đã tạo điều kiện để các cơ sở thu mua, sơ chế, bảo quản nông sản đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Qua đó, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và mang lại thu nhập ổn định, bền vững hơn cho người dân.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những đổi thay của Đắk Wil từ khi điện lưới phủ khắp?

Không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt, điện lưới quốc gia còn góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã Đắk Wil.

Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện để địa phương phát triển hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trung tâm, khu dân cư, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhân viên Điện lực Cư Jút hướng dẫn người dân xã Đắk Wil sử dụng ứng dụng EVN CSKH trên điện thoại thông minh

Nguồn điện ổn định cũng giúp các trường học, trạm y tế, cơ quan và các thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ công của người dân.

Đặc biệt, dòng điện giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với internet, công nghệ thông tin, các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Có thể khẳng định, điện lưới quốc gia không chỉ mang ánh sáng đến từng thôn, buôn mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn, biên giới với các địa bàn phát triển hơn. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới.

- Thưa ông, việc điện lưới phủ khắp các thôn/buôn đã tiếp sức cho chính quyền xã trong công cuộc chuyển đổi số ra sao?

Với một xã biên giới có đến 63% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế, việc đưa người dân tiếp cận các tiện ích trên môi trường số là bài toán cực kỳ nan giải.

Tuy nhiên, xác định dịch vụ công phải phục vụ cho người dân một cách tốt nhất, chính quyền xã đã chủ động triển khai mô hình chuyển đổi số. Chúng tôi thành lập các Tổ Khoa học công nghệ với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên và công an xã, đến từng thôn, buôn để hướng dẫn bà con theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Nguồn điện ổn định, người dân xã Đắk Wil đầu tư, mở rộng sản xuất.

Đến nay, nhờ hạ tầng viễn thông thông suốt và nguồn điện lưới ổn định và phủ khắp các thôn, buôn, công cuộc số hóa đã đạt được những kết quả bước đầu. Người dân đã giao dịch hành hành chính công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Vneid, thanh toán không dùng tiền mặt…Hiện địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số các bước tiếp theo.

Theo tôi, giá trị lớn nhất mà dòng điện mang lại hôm nay không chỉ là ánh sáng cho mỗi gia đình mà còn là ánh sáng của tri thức, của niềm tin và của cơ hội phát triển. Điện lưới quốc gia đã tạo nền tảng quan trọng để các thôn, buôn trên địa bàn xã Đăk Wil phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đắk Wil là xã biên giới có vị trí chiến lược của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích hơn 51.500 ha, 13,466 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Giai đoạn 2026 - 2030, Đắk Wil đặt mục tiêu phát triển toàn diện, lấy tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Hồng Hoa (thực hiện)