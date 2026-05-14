Liên quan vụ giếng khoan của người dân tại xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) bất ngờ chuyển màu tím, ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo quyết định, các vi phạm xảy ra tại Nhà máy May xuất khẩu Thạch Tượng, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp này bị xác định thực hiện 8 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó có việc không lập biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho từng lần chuyển giao theo quy định; không báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá một năm kể từ thời điểm phát sinh do chưa tìm được đơn vị xử lý phù hợp và chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi.

Nước giếng của người dân đổi màu tím bất thường. Ảnh: Lê Dương

Ngoài ra, doanh nghiệp không báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, giải quyết khi có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một số nội dung trong giấy phép môi trường, như lắp đặt đường xả nước thải sai quy định và không trang bị đồng hồ đo lưu lượng xả thải.

Doanh nghiệp còn lắp đặt thiết bị, đường ống và các tuyến xả thải khác để xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; pha loãng nước thải sau xử lý trước khi xả nhằm đối phó quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần tại bể khử trùng trước khi thải ra môi trường và vượt dưới 1,1 lần tại ao chứa phía Đông của hệ thống xử lý nước thải.

Với các vi phạm trên, Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 bị xử phạt hành chính tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng phản ánh nước giếng khoan bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm mùi hôi khó chịu khiến người dân không dám sử dụng.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nước giếng đổi màu xuất phát từ sự cố trong quá trình xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội. Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận có sơ suất trong quá trình xử lý nước thải.