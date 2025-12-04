Theo Sina, Xa Thi Mạn đưa ra quyết định lập di chúc gần đây sau khi chứng kiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lần lượt qua đời.

Trong đó, sự ra đi của cha nuôi cô - tài tử Hứa Thiệu Hùng hồi tháng 10 khiến Xa Thi Mạn chênh vênh. Nữ diễn viên bắt đầu nhìn nhận chuyện sinh tử, bệnh tật theo hướng khác so với trước đây.

Xa Thi Mạn quyết định lập di chúc ở tuổi 50.

“Cả đời đã kiếm tiền cực khổ, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì tôi không muốn công sức mình bị bỏ phí. Tôi muốn mọi thứ được phân chia đúng theo ý bản thân lúc này”, cô kể.

Xa Thi Mạn đang điều chỉnh tâm trạng để quay lại nhịp sống bình thường. Qua những mất mát, cô hiểu rõ chuyện sinh - lão - bệnh - tử là điều không ai tránh được.

Nữ diễn viên tự nhủ phải sống tích cực hơn, muốn làm nhiều điều có ích và khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện, bởi cuộc đời vốn dĩ rất ngắn.

Xa Thi Mạn hiện là diễn viên hàng đầu Hong Kong, đắt show phim ảnh ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, cô chủ động giảm 1 nửa khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình.

Tuổi 50, cô không còn bận tâm chuyện sinh con, cũng không cảm thấy nuối tiếc vì tin mọi chuyện đều do ơn trên sắp đặt.

Xa Thi Mạn nói tài sản lớn nhất lúc này của cô là mẹ.

“Tôi không còn mơ chuyện sinh con nữa. Nhìn bạn bè có con, tôi biết họ hạnh phúc lắm. Thế nhưng thời gian, công sức và thể lực họ phải bỏ ra quá lớn - thậm chí còn mệt hơn đóng phim. Tôi nghĩ điều đó không dành cho mình”, cô cho hay.

Nữ diễn viên trong quá khứ từng trải qua cuộc tình với tài tử Trần Hạo Dân. Ngoài ra, cô cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với không ít sao nam trong showbiz sau mỗi lần hợp tác như: Trịnh Gia Dĩnh, Trương Trí Lâm, Lâm Phong... song đều từ chối phản hồi.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô bước chân vào giới giải trí với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong năm 1997.

Nữ diễn viên sau đó ký hợp đồng với TVB, được nhà đài o bế. Cô lưu dấu ấn với các phim Đường về hạnh phúc, Phụng hoàng lâu, Cung tâm kế, Thâm cung nội chiến... Năm 2018, bộ phim Diên Hy công lược gây sốt khắp châu Á giúp Xa Thi Mạn trở nên nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc.

Xa Thi Mạn thắng giải Thị hậu TVB 2023

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu