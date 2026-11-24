Với 99% dân số là người Mường, xã Vân Sơn (Phú Thọ) chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa qua lễ hội, văn nghệ, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng và tạo nền tảng cho công tác tuyên truyền, vận động.

Gìn giữ hồn cốt văn hóa Mường

Ở xã Vân Sơn, văn hóa Mường không chỉ hiện diện trong phong tục, nếp sinh hoạt mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Với 99% dân số là đồng bào dân tộc Mường, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần, đồng thời góp phần củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Từ thực tế đó, tại xã Vân Sơn, công tác văn hóa không chỉ hướng đến tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mà còn chú trọng gìn giữ bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Địa phương tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên nắm bắt tình hình sinh hoạt văn hóa tại cơ sở, quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể cũng như bản sắc văn hóa dân tộc.

Xã Vân Sơn tạo nền tảng gắn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân thông qua lễ hội, hoạt động văn nghệ, thể thao và phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với việc gìn giữ bản sắc Mường là tham gia Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đây là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi, đồng thời tạo cơ hội để người dân thêm tự hào về nguồn cội, phong tục và di sản của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, xã cũng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Cùng với các sự kiện văn hóa, hoạt động văn nghệ quần chúng được địa phương quan tâm phát triển.

Xã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tổ chức tập luyện màn đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Không chỉ ở lĩnh vực văn nghệ, thể thao cũng là một kênh kết nối người dân được xã Vân Sơn chú trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc với 868 người tham gia; phối hợp tổ chức giải bóng đá nam 7 người với 23 đội.

Đặc biệt, Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I thu hút hơn 1.500 người tham gia, với 5 giải thể thao được tổ chức. Qua đại hội, địa phương lựa chọn vận động viên có thành tích để tham gia các môn thi đấu cấp tỉnh, dự kiến gồm kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và việt dã.

Đáng chú ý, đội bóng đá nữ của xã tham gia Giải bóng đá nữ 7 người các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai và giành huy chương Đồng.

Những kết quả này cho thấy phong trào thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tạo cơ hội giao lưu, quảng bá hình ảnh con người địa phương.

Các hoạt động thể thao cộng đồng cũng có thể trở thành không gian để những giá trị truyền thống được tiếp nối, nhất là khi được kết hợp với việc khuyến khích người dân tham gia các môn vận động gắn với văn hóa dân tộc.

Đưa văn hóa trở thành cầu nối trong tuyên truyền, vận động

Từ những hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, có thể thấy việc phát huy bản sắc Mường có nhiều điều kiện để trở thành một phương thức gần gũi trong công tác tuyên truyền, vận động.

Thay vì chỉ truyền tải thông tin qua các cuộc họp hay văn bản, địa phương có thể lồng ghép những nội dung thiết thực về chủ trương, chính sách, pháp luật vào sinh hoạt cộng đồng, ngày hội, giao lưu văn nghệ và các hoạt động tại xóm.

Khi thông điệp được truyền tải trong không gian quen thuộc, gắn với đời sống và văn hóa của người dân, việc tiếp nhận cũng có thêm sự gần gũi, tự nhiên.

Bên cạnh đó, địa phương cũng nhấn mạnh vai trò của người có uy tín trong cộng đồng cần tiếp tục được phát huy; quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế - xã hội, tư tưởng và nguyện vọng của đồng bào; đồng thời thực hiện chính sách đối với người có uy tín, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 26 người trong dịp tết Nguyên đán.

Đây là lực lượng có thể góp phần kết nối chính quyền với người dân, vận động cộng đồng gìn giữ nếp sống tốt đẹp, tham gia phong trào tại địa phương và thực hiện các chủ trương, chính sách.

Để văn hóa thực sự trở thành cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động, việc bảo tồn cần đi đôi với phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.

Các hoạt động văn hóa cần tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia và tiếp nối những giá trị của dân tộc mình.

Cùng với đó, nội dung tuyên truyền có thể được lựa chọn phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ và những vấn đề người dân quan tâm; khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, người am hiểu văn hóa Mường và những cá nhân có uy tín trong cộng đồng.

Với đặc thù gần như toàn bộ dân số là người Mường, xã Vân Sơn có nền tảng cộng đồng thuận lợi để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Khi lễ hội, văn nghệ, thể thao và phong trào xây dựng đời sống văn hóa được gắn kết chặt chẽ hơn với công tác tuyên truyền, vận động, văn hóa không chỉ được bảo tồn như di sản mà còn trở thành nguồn lực tinh thần, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, đồng thuận và phát triển bền vững.