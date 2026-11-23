Chính quyền xã Vân Sơn (Phú Thọ) đẩy mạnh quảng bá quýt đặc sản qua nền tảng số, khuyến khích đồng bào Mường phát triển du lịch trải nghiệm tại vườn, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập.

Tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, những vườn quýt trĩu quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho đồng bào dân tộc Mường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thương mại điện tử và du lịch trải nghiệm.

Toàn xã hiện có khoảng 300ha cây cam, quýt với nhiều giống đặc sản như quýt bánh xe, quýt hôi, quýt Ôn Châu và cam Canh. Năng suất quýt bình quân đạt khoảng 30 tấn/ha, tổng sản lượng các loại quả có múi ước đạt 3.000-3.500 tấn/năm.

Giá bán phổ biến từ 30.000-60.000 đồng/kg, tùy giống và thời điểm. Việc chuyển đổi từ cây ngô, sắn sang cây ăn quả có múi đã giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Để nâng cao giá trị nông sản, chính quyền xã Vân Sơn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Một trong những cách làm mới là tổ chức livestream giới thiệu, bán quýt ngay tại vườn. Ngày 7/11, ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, trực tiếp tham gia phiên bán hàng trên fanpage “Bí thư xứ Mường”, với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và các chủ vườn.

Phiên livestream kéo dài 8 giờ, thu hút đông đảo người theo dõi. Theo thống kê sơ bộ đến ngày 9/11, chương trình ghi nhận khoảng 2.000 đơn đặt mua, tương đương hơn 12 tấn quýt.

Không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, hoạt động này còn giúp người dân từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trực tuyến, tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, xã Vân Sơn định hướng phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên trong hướng dẫn người dân quay video, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến và đóng gói nông sản.

Bên cạnh thương mại điện tử, xã Vân Sơn xác định phát triển vùng quýt đặc sản cần gắn với bảo tồn giống cây bản địa, khai thác cảnh quan và bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch

Theo ông Bùi Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, địa phương tiếp tục khuyến khích phát triển cây có múi phù hợp với quy hoạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng thương hiệu quýt Vân Sơn, hoàn thiện tem nhãn, bao bì và truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn.

Bên cạnh thương mại điện tử, địa phương xác định phát triển vùng quýt đặc sản cần gắn với bảo tồn giống cây bản địa, khai thác cảnh quan và bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch.

Những vườn quýt vào mùa thu hoạch đang trở thành điểm trải nghiệm, nơi du khách có thể tham quan, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái và thưởng thức đặc sản tại vườn.

Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số và du lịch trải nghiệm được kỳ vọng mở thêm sinh kế, nâng cao giá trị nông sản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Sơn.