Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức xác định đối thủ tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026. Theo kết quả vòng bảng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu với đội chủ nhà Trung Quốc, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp thử thách lớn tại vòng tứ kết - Ảnh: Vietcontent

Trung Quốc khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng nhờ thành tích toàn thắng cả ba trận. Đội bóng số một châu Á lần lượt đánh bại Iraq với tỷ số 3-0 (25-4, 25-6, 25-6), vượt qua Iran 3-0 (25-14, 25-23, 25-14) và thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 (25-17, 25-16, 25-7).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng C sau khi giành một chiến thắng và nhận hai thất bại. Thanh Thúy cùng các đồng đội mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) với các tỷ số 25-19, 25-12 và 25-11. Tuy nhiên, Việt Nam sau đó thua Hàn Quốc 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 17-25) và thất bại 0-3 trước Nhật Bản (23-25, 17-25, 21-25).

Dù phải chạm trán đối thủ rất mạnh, tuyển Việt Nam vẫn có quyền hy vọng khi đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy nỗ lực trước những đội bóng hàng đầu châu lục. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ cần duy trì sự tập trung, phát huy khả năng phòng thủ và tận dụng tối đa cơ hội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 28/8/2026. Đây hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn khi các cô gái Việt Nam sẽ đối đầu với sức mạnh của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.