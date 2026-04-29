Ngày 29/4, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh clip người đàn ông lao khỏi taxi đang chạy sau mâu thuẫn với bạn gái.

Trước đó sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera hành trình taxi, gây xôn xao dư luận. Clip cho thấy một người đàn ông nói tiếng nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam cãi vã gay gắt trên taxi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ mở cửa xe định nhảy xuống đường. Lúc này, người phụ nữ nhanh chóng nắm áo kéo lại nhưng bất thành.

Ngay sau đó, người này lao ra đường khi taxi vẫn đang chạy với tốc độ cao. Tình huống đột ngột khiến một xe máy phía sau không kịp xử lý, tông trúng người đàn ông.

Khi tài xế định dừng xe, người phụ nữ bất ngờ đóng cửa và yêu cầu tiếp tục di chuyển, bỏ mặc người đàn ông giữa đường.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khuya 28/4 trên một tuyến đường thuộc tỉnh Đắk Lắk; người đàn ông nói tiếng nước ngoài.

Hiện clip thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều.