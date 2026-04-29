Sáng 29/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần nằm trên nắp capo của ô tô mang BKS 29A-316.XX đang chạy trên đường.

Theo chia sẻ của người đăng clip, hình ảnh được ghi lại tại khu vực Phố Nả, thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì (cũ).

Người đàn ông nằm trên nắp capo của ô tô đang chạy trên đường. Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi gây mất an toàn giao thông.

Chị Trúc Linh (trú tại Hà Nội) bình luận: “Đây là hành vi nguy hiểm cần phải lên án. Cả tài xế và người đàn ông nằm trên nắp capo xe đều coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể gây ra tai nạn chết người”.

Anh Nguyễn Mạnh Quân (quê Ninh Bình) chia sẻ, dù xảy ra vấn đề gì thì tài xế ô tô cần bình tĩnh để giải quyết, không thể điều khiển xe đi trên đường như vậy.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết đã tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ tiến hành xác minh vụ việc.