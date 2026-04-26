Chiều 26/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc một phụ nữ bị hành hung.

Công an phường đã cử cán bộ đến hiện trường làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông đá một phụ nữ tại quán nhậu ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ (được cho là quản lý quán nhậu) bị một người đàn ông vung chân đá vào mặt. Sau đó, người này còn dùng tay đấm vào mặt người phụ nữ khiến nạn nhân choáng váng.

Sự việc xảy ra vào gần 22h ngày 24/4 và chỉ dừng lại khi có nhiều người xung quanh can ngăn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.