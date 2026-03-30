Ngày 30/3, một nguồn tin của VietNamNet cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh clip ghi lại cảnh ô tô con có dấu hiệu nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô con mang BKS: 48A-189.96 di chuyển vào ban đêm trên đại lộ Đông Tây. Nội dung clip thể hiện ô tô con nhiều lần tăng ga, nẹt pô khi di chuyển; hai ống pô nhiều lần phun ra lửa.

Đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước sự coi thường an toàn giao thông của tài xế.