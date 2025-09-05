Xem video:

Video mở đầu với cảnh chiếc Porsche 911 màu trắng dựng trong gara, động cơ gầm rú, khói phả ra từ ống xả. Ngay sau đó, cụ ông bước xuống từ ghế lái, trong trang phục áo sơ mi hoa và dép xỏ ngón, hình ảnh khá khác lạ với hình dung thường thấy về chủ nhân siêu xe.

Người đàn ông này chính là Noshire Dara Moody (hay còn gọi Nosh Moody), hơn 80 tuổi, chủ sở hữu Porsche 911 lớn tuổi nhất Ấn Độ. Ông tỏ rõ niềm phấn khích trước tiếng pô trầm hùng của chiếc xe. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mê xe, đến mức ngay cả tài khoản chính thức của Porsche cũng để lại bình luận.

Chiếc xe trong video thuộc dòng Porsche 911 Carrera S thế hệ 991 (sản xuất từ 2011–2015). Đây là đời xe nổi tiếng nhờ thiết kế thanh thoát, được nhiều người đánh giá là một trong những mẫu 911 đẹp nhất.

Xe mang biển số Gujarat (Ấn Độ), sản xuất năm 2013, có thể đang trong quá trình phục chế. Ngoài ra, nó được trang bị bộ cánh gió và cản sau thể thao theo phong cách GT3, khả năng là gói độ aftermarket.

Porsche 911 Carrera S thế hệ này sử dụng động cơ 3.8L, 6 xy-lanh phẳng, công suất 400 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số sàn 7 cấp hoặc hộp số tự động PDK 7 cấp. Đây cũng là thế hệ cuối cùng của dòng 911 còn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, trước khi chuyển sang tăng áp từ đời 991.2 (2015).

Khi ra mắt tại Ấn Độ, giá bán của 911 Carrera S khoảng 1,3 crore rupee (tương đương gần 4 tỷ đồng).

Không chỉ sở hữu Porsche, Nosh Moody còn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe và xe siêu sang. Cộng đồng mạng cho biết ông có siêu xe Lamborghini cùng nhiều xe đắt tiền khác.

Ông Moody gây chú ý khi nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh sang trọng.

Đặc biệt, ngay sau khi đoạn video Porsche 911 lan truyền, Moody tiếp tục gây chú ý khi nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh sang trọng. Đây là chiếc Rolls-Royce thứ 8 trong bộ sưu tập của ông. Xe sử dụng động cơ 6.6L V12 tăng áp kép, công suất 560 mã lực, mô-men xoắn 780 Nm.

Tình yêu với những cỗ máy tốc độ của cụ ông Nosh Moody đã trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng mê xe, cho thấy đam mê không bao giờ có tuổi.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)