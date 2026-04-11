Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Phú, Nghệ An).

Theo nội dung clip, một cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ của hãng taxi Mai Linh. Trong quá trình di chuyển, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên hành khách yêu cầu dừng xe.

Khi khách xuống xe, tài xế tiếp tục lời qua tiếng lại với người vợ, trong khi người chồng dùng điện thoại ghi hình. Bất ngờ, nam tài xế nhặt gạch tấn công người chồng.

Trao đổi với VietNamNet, chị N.T.C.H. (37 tuổi, trú xã Đức Châu, Nghệ An) cho biết mình là người xuất hiện trong clip, còn người bị tấn công là chồng chị (anh N.V.L., 36 tuổi).

Theo chị H., khoảng 14h ngày 10/4, hai vợ chồng gọi taxi Mai Linh để di chuyển từ đường Hoàng Phan Thái đến đường Hà Huy Tập (đều thuộc phường Vinh Phú). Trong quá trình đi taxi, do không thông thạo địa bàn, chị hỏi lại lộ trình thì phát sinh mâu thuẫn với tài xế.

“Tôi chỉ nhắc tài xế đi đúng địa chỉ nhưng người này tỏ thái độ, chửi bới bằng lời lẽ khó nghe. Tôi yêu cầu dừng xe để phản ánh với hãng”, chị H. kể và cho biết xuống xe khi di chuyển được khoảng 1km.

Sau khi xuống xe, trong lúc chị H. đang gọi điện, tài xế tiến lại, hai bên tiếp tục to tiếng. Người này đã lao vào tát nhưng chị H. né tránh được.

Anh L. đứng ra can ngăn, đồng thời quay lại sự việc. Lúc này, tài xế chạy đến gốc cây gần đó nhặt 2 viên gạch, quay lại tấn công khiến anh L. bị đánh vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sau khi bị tài xế taxi dùng gạch tấn công, anh L. được đưa vào viện thăm khám. Ảnh: N.H

Anh L. sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Kết quả thăm khám ban đầu chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng, tuy nhiên đến sáng 11/4, vùng bị đánh đã bầm tím.

Gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Vinh Phú. Theo chị H., tại cơ quan công an, tài xế đã xin lỗi nhưng gia đình cho rằng chưa thể hiện thiện chí.

“Khoảng 7h40 sáng 11/4, đại diện hãng taxi Mai Linh đã liên hệ, cho biết sẽ mời tài xế làm việc và có hình thức xử lý”, chị H. cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.