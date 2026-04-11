Lưu thông căng thẳng, tài xế dễ “ức chế”

Theo ghi nhận thực tế trên đoạn Yên Bái – Lào Cai, tại nhiều khu vực thi công, phương tiện buộc phải giảm tốc xuống 50–70 km/h, thậm chí thấp hơn. Trong khi đó, lưu lượng xe lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng di chuyển chậm, khiến dòng phương tiện phía sau ùn lại, dễ phát sinh hành vi vượt ẩu.

Xe container lấn làn vượt ẩu trên cao tốc 2 làn đoạn Lào Cai - Yên Bái.

Anh Lê Văn Thương (Hà Nội) mới đây đã lái xe đưa gia đình đi Sa Pa (Lào Cai). Anh cho biết: “Đường chỉ có 2 làn, không có dải phân cách, chỉ cần một xe chạy chậm là cả đoàn phía sau bị dồn lại. Nhiều người nóng ruột, liều vượt nhưng đây là hành động rất nguy hiểm. Nếu tài xế không chấp hành chỉ dẫn trong khu vực thi công thì khó tránh tai nạn”.

Xe con, xe khách lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cùng quan điểm, anh Lê Văn Minh, người thường xuyên di chuyển trên tuyến, cho rằng việc phải chạy chậm trong thời gian dài trên cao tốc gây tâm lý ức chế.

“Tài xế chạy đường cao tốc nhưng phải đi chậm như quốc lộ thì rất khó chịu. Đường đang thi công nên chúng tôi phải chấp nhận đi chậm, còn nếu tuyến không đảm bảo được tốc độ khai thác thì đơn vị quản lý cần tính đến phương án điều chỉnh phí để đảm bảo quyền lợi người sử dụng”, anh Minh nói.

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do ý thức người lái

Đại diện VEC thừa nhận việc thi công trên quy mô lớn khiến giao thông trên tuyến trở nên căng thẳng, các phương tiện phải di chuyển chậm trong thời gian dài; có thời điểm, công trường trải dài toàn tuyến hơn 121km, khác với phương án thi công cuốn chiếu từng đoạn ngắn như thông thường.

Dự án được triển khai đồng loạt để sớm hoàn thành trong năm 2026.

Theo VEC, việc duy trì tốc độ thấp trên quãng đường dài dễ khiến tài xế mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, nếu tài xế tuân thủ đúng quy định, đặc biệt là giữ tốc độ theo biển báo, nguy cơ tai nạn sẽ giảm đáng kể.

Liên quan đến một số vụ va chạm gần đây, trong đó có trường hợp xe đâm vào dải hộ lan, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân chính không nằm ở hạ tầng.

“Hệ thống rào chắn, hộ lan được lắp đặt đúng quy chuẩn. Nếu phương tiện chạy đúng tốc độ quy định, rất khó xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Khi xe chạy quá nhanh, rủi ro luôn hiện hữu, kể cả không có vật cản”, vị đại diện này phân tích.

Để phục vụ công tác thi công, chủ đầu tư đã cắm biển báo hạ tốc độ lưu thông xuống 50 - 70 km/h.

Ngoài ra, sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm, nhất là tại các điểm làn đường bị thu hẹp.

Nhà thầu dựng rào chắn để phục vụ thi công.

Trước băn khoăn của người dân về việc không chia nhỏ từng đoạn để thi công nhằm giảm áp lực giao thông, VEC cho biết dự án đang chịu sức ép lớn về tiến độ, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

“Nếu chúng tôi thi công cuốn chiếu, việc lưu thông sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ tổng thể, chúng tôi buộc phải triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công”, đại diện VEC lý giải.

Đại diện VEC cho biết không phải toàn bộ 121km đều bị thu hẹp. Nhiều đoạn đã hoàn thiện 4 làn xe và khai thác bình thường, chỉ các khu vực đang thi công mới áp dụng hạn chế tốc độ.

Hệ thống biển báo trên tuyến cũng được lắp đặt đầy đủ, từ cảnh báo từ xa, biển hạn chế tốc độ đến biển kết thúc công trường. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn không tuân thủ, lấn làn, vượt ẩu hoặc không giữ khoảng cách an toàn – yếu tố được đánh giá là rủi ro lớn nhất hiện nay.

Một số người cho rằng trong thời gian thi công, khi phương tiện không thể lưu thông với tốc độ thiết kế thì cần xem xét giảm phí sử dụng đường.

Về vấn đề này, đại diện VEC cho biết việc mở rộng từ 2 lên 4 làn xe có dải phân cách giữa là cần thiết nhằm nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn lâu dài. Trong quá trình “vừa thi công, vừa khai thác”, những bất tiện là khó tránh khỏi, mong người tham gia giao thông chia sẻ.

Hiện mức phí áp dụng trên đoạn cao tốc 2 làn là 1.120 đồng/km, thấp hơn so với cao tốc 4 làn hoàn chỉnh (khoảng 1.600 đồng/km).

Trong bối cảnh thi công song song với khai thác, VEC xác định đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm. Các nhà thầu được yêu cầu tuân thủ nghiêm phương án tổ chức giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và nhân sự điều tiết tại các vị trí trọng điểm.

“Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người và phương tiện”, đại diện VEC nhấn mạnh.